Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Perşembe günü büyük bir indirim geliyor...

Enflasyonda düşüş eğiliminin görülmesi piyasada Merkez Bankası’nın 12 Eylül’de yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yeni bir faiz indirimine gideceği beklentisini de artırdı. Uzmanlar, Merkez Bankası'ndan 250 - 300 baz puan arası bir faiz indirimi bekliyor. Tüm Türkiye Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararını merak ederken diğer yandan da dolar kurunun nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Haber7'ye açıklamalarda bulunan A1 Capital Menkul Değerler Direktörü Belgin Maviş, piyasalar için çok kritik bir haftaya girildiğinin altını çizerek, olası faiz indiriminde dolar kurunun vereceği tepkilere dair tahminlerini paylaştı.

"MERKEZ'DEN İNDİRİM BEKLENTİSİ VAR"

"Bu hafta ve önümüzdeki hafta önemli majör merkezi bankalarının biz dahil toplantısı var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın hemen hemen aynı saatlerde faiz kararlarını açıklayacak. Ağustos ayı enflasyon rakamının yıllık bazda %15ler seviyesine gelmesi ve bunun son 1 yılda en düşük seviye olarak kayıtlara geçmesi ardından Merkez Bankası'ndan indirim beklentisi var. Hem CDS’lerin 400'ün altına gerilemesi hem de 2 yıllık gösterge tahvil faizimizin %16'nın altına gerilemesiyle Merkez Bankasının bu yönde adım atmasının önü açılmış oluyor.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI DOLAR KURU

Tabi burada korkulan kur ve faiz tarafında hareketin negatif yönde yani yukarı yönlü olup olmama ihtimali. Piyasa beklentisi 200 ila 300 baz puan arasında değişiyor. Diyelim ki 250 baz puanlık indirim gerçekleştirecek olursa politika faizi 17.25 e çekilir.

Peki bunun akabinde dolar tarafında bir hareket olur mu? Yine geriye dönelim; önceki faiz indirimi Dolar/TL 5.70'ler seviyesinde karşılamıştı. Karar sonrası 5.76 ya doğru hızlı anlık bir hareket olmuş sonrasında geri çekilme 5.65 - 5.62 bandında inerek dengelenme yapmıştı ve ağustos ayı boyunca da dolar karşısında değerli bir Türk Lirası gördük. Kurda 5.50- 5.55 bandına doğru geri çekilmeyi görmüştük.

Merkez Bankası,12 Eylül'de 300 baz puanlık indirim yapacak olursa bu sefer faiz 16.75 seviyesine gelir. Şu anda doların 5.73 5.74 bandında hareketini görüyoruz. Bu da demektir ki bizim politika faizi değişene kadar Dolar/TL'de 5.75-5.78 bandına doğru hareketleri görmemiz mümkün.

FED KARARI PİYASALARI ETKİLEYECEK

Eğer MB’sı 300 baz puan bir indirim gerçekleştirir de 16.75 e çekerse, bu Dolar/TL tarafında yine bir yukarı doğru anlık hareket görme ihtimalimizi kuvvetlendiriyor. Çünkü piyasa 300 baz puanlık bir indirimi beklemiyor. Ancak sonrasında yeniden ama bu kez 5.65 seviyesi değil de 5.65-70 bandına doğru bir geri çekilme olur. Çünkü piyasalar bu süreçte ayın 18'indeki FED kararını beklemeye geçecektir. FED'den de 1.25 baz puanlık indirim olur mu şeklinde bir karar izleniyor. Bu süreçte 5.65 i görmesek de 5.68- 5.75 bandında böyle bir hareketleri görmeye devam ederiz ama bu bizden kaynaklı olmayacaktır.

AVRUPA'DA FAİZ KARARINI VERECEK

Bizimle aynı gün Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı var, peki bu durumu değiştirir mi? Evet, bu senaryoyu değiştirir. Böyle bir durumda Avrupa merkez bankasından ne bekliyor piyasalar. Hali hazırda baktığımızda politika faizinde bir değişim bekleniyor. Yaklaşık olarak 10 baz puanlık bir indirim beklentisi var ki bununda üzerinde olabilir yani negatif faizin negatif olarak devam etmesi.

Avrupa Merkez Bankası burada büyüme ve enflasyonda istediği hedefi tutturamamasını dikkate alıyor. Özellikle enflasyonda %2 hedef tutulana kadar parasal genişleme, teşvik programları kapsamını genişletici ve aynı zamanda beklenti yönetimine devam edecek politika izlemesi bekleniyor. Fakat burada Avrupa Merkez Bankasının bilanço sınırlaması var. Şuana kadar ki süreç içerisinde Mario Draghi attığı adımlarla birlikte bilançosu yaklaşık 4.07 milyar Euro’ya çıkmış durumda. Şimdi bu anlamda baktığımızda bir sınırlama var yani parasal genişlemede gelmiş duvara dayanmış gözüküyor.

DOLARI HAREKETLENDİREBİLİR

Burada geçtiğimiz hafta Merkel'le yaptığı görüşmeden nasıl bir sonuç çıktığı bir açıklama gelmedi ama muhtemelen o konuya ilişkin bir adım, ya da bir çözüm üretilmiş olmasını umuyor piyasa. Bu durumda Euro'nun genişlemeci adımlarla Euro'nun diğer kaybıyla birlikle dolara bir hız kazandırabilir. Yani bizim merkez bankamızın kararı sonrasındaki dolar hareketi bundan kaynaklanabilir. O yüzden FED’e kadar da bu devam eder. Bu yüzden böyle bir ihtimal yeni alım için bir fırsat yaratmaz. Fed Başkanı Powell'ın cuma gecesi yaptığı açıklamalarda makro ekonomik dengelerde küresel anlamdaki bozulmaya dikkat çekti ve gerekirse ekonomik anlamda adımlar atarız ve atmaya devam ederiz şeklinde konuştu. Buradan yola çıkarak piyasalar eylül ayında 0,25, yılın sonuna kadar ki süreç içerisinde 1.25 baz puanlık daha FED faiz indirebilme ihtimalini fiyatlıyor.

DOLARI'IN GÜCÜNÜ KIRABİLİR

Bu durumda dolar ve Euro bu adımlar atıldığı takdirde geri çekilme hareketini hızlandıracak. Bu durumda piyasalar için dolar endeksi ve ABD’nin 10 tahvil yıllık faizleri önemli olacak.

Dolar endeksi hala 98'in üzerinde devam ettiği için bu doları güçlü kılmaya devam ediyor. Bu zinciri kıracak olan husus FED olacaktır. Sonuç olarak bu hafta içerisinde bizim merkez bankamız, Avrupa merkez bankası önümüzdeki hafta içerisinde Japonya merkez bankası ve İngiltere merkez bankası da dahil olmak üzere faiz konusunda ve diğer konularda parasal adımların atılıp atılmayacağını dair önemli toplantılar yapacak. Bunlar kurları ve pariteleri negatif yönde etkilerken borsalarda da risk iştihanın bir parça daha artmasını sağlayacak.



FAİZ % 17.50’YE İNEBİLİR...'

Deniz Çiçek / QNB Finansbank Ekonomisti: “Fed ve ECB’nin genişlemeci politikaları, yurtiçinde TL’deki nispeten istikrarlı seyir ve enflasyondaki iyileşme Merkez Bankası’nın para politikasını gevşetmesi için alan yaratıyor. Doğal gaz ve ulaştırmada son zamlara rağmen, yıllık enflasyon eylülde baz etkisinin desteğiyle yüzde 10 seviyesi civarına gerileyecek. Merkez Bankası, reel faizi makul seviyede tutacak şekilde faiz indirimine gidebilir. Politika faizinin yüzde 19.75’ten yüzde 17.50’ye indirilmesini bekliyoruz. Politika faizinin yıl sonu yüzde 16 olacağını öngörüyoruz.”

300 - 400 PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

Elif Girgin Yıldırım Şekerbank Başekonomisti: “Ağustosta enflasyon mevsimsel etkilerle olsa da beklentilerin altında artış kaydederek yıllık bazda yüzde 16.7’den yüzde 15 seviyesine geriledi. Geçen sene eylüldeki yüzde 6.3’lük ve ekimdeki yüzde 2.7’lik enflasyondan oluşan güçlü baz etkisi ile yıllık bazda enflasyonda düşüş eylül - ekim döneminde de devam edecektir. Küresel piyasalar tarafında gelişmiş ülke merkez bankalarının bir hayli yumuşayan duruşu ve parasal gevşemeye yönelik adımları gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahını desteklemekte. İki aylık süreçte enflasyonda düşüşün devam etmesi ve global taraftan gelen desteğin PPK’nın faiz indirimi için elini rahatlattığını düşünüyoruz. PPK 25 Temmuz toplantısında temel fonlama faizi olan 1 hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 24’ten yüzde 19.75’e indirmişti. 4.5 yıl sonra gelen faiz indirim sürecinin 12 Eylül’deki toplantıda 300 - 400 baz puan civarında bir indirimle devam edeceğini düşünüyoruz.”