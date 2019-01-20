Başkan Erdoğan Ordu'da konvoyu durdurdu ve çocuklara oyuncak dağıttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı. Ordu havaalanına hareket esnasında konvoyu durdurarak çocuklara oyuncak dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı. Bir otelde düzenlenen yemek basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından havaalanına hareket etti. Yolculuk esnasında konvoyu durduran Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.
Daha sonra, balıkçı ve simitçi dükkanlarına giren Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti.
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