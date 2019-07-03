Başkan Erdoğan, pazar yerinde esnafla kahvaltı yaptı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çarşamba pazarında güne başlayıp pazarcı esnafıyla kahvaltı yaparak, çarşı esnafına ziyaretlerde bulundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, kapalı pazar yerinde kurulan Çarşamba pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan, bu çarşamba sabahı pazar yerindeki esnafla pazar tezgahlarının ortasında kurulan masada kahvaltı yaparak, sohbet etti. Ardından çarşı esnafına ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan, istek ve talepleri dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

İlk olarak pazarın açılış duasına eşlik eden Başkan Erdoğan, "Çarşamba sabahı pazar yerimizde yapılan duaya eşlik ederek, pazarcı esnafımızla güne başladık ve kahvaltı yaptık. Kendilerine kahvaltı sofralarını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Bizler her zaman pazarcı esnafımızın yanındayız ve kendilerinden gelen talepleri de dinleyerek gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Zorlaştırmaya değil, kolaylaştırmaya geldik. Meclisimizde aldığımız indirim kararlarına karşılık olarak da memnuniyetlerini hissettik. Alın teri ile ekmeğini kazanan kardeşlerime hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Pazarımızda ayrıca vatandaşlarımızla da bir araya gelerek sohbet ediyor, gelen istek ve talepleri dinliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kahvaltının ardından pazarı dolaşarak esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, çarşı esnafını da ziyaret ederek çay içti ve talepleri dinledi. Başkan Erdoğan, "Çarşı esnafımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Samimiyetleri ve gülen yüzleri enerjimizi artırırken çalışmalarımızın odağında hep onlar oluyor ve olmaya devam edecek. Güzel sohbetleri için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Esnaf da, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın kendilerine yaptığı ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA