Başkan Erdoğan, seçim çalışmalarını tamamladı akşam namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi

Yarın yapılacak olan 2. tur cumhurbaşkanlığı Seçim çalışmalarını tamamlayan Başkan Erdoğan akşam namazını Eyüp Sultan Camii'nde eda etti. vatandaşlar Erdoğan'a sevgi selinde bulundu

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28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 2. tur cumhurbaşkanlığı Seçim çalışmalarını tamamlayan Başkan Erdoğan akşam namazını Eyüp Sultan Camii'nde eda etti. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesinde de akşam namazını Ayasofya Camii'nde kılmıştı. İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarını tamamlamasının ardından akşam namazını İstanbul'un manevi kalbi Eyüp Sultan Camii'nde eda etti.

SEVGİ SELİYLE KARŞILANDI

Erdoğan, Eyüpsultan Meydanı'nda halkın yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları sıralandı.

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"İŞTE ORDU İŞTE KOMUTAN"

Namazdan sonra Erdoğan'ın çıkmasıyla birlikte Eyüp Camii'nin avlusunda "İşte ordu işte komutan" sesleri yükseldi.

14 MAYIS'TA AYASOFYA 28 MAYIS'TA EYÜP SULTAN

Öte yandan Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçim çalışmalarını noktaladıktan sonra da akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gitmiş, burada da dualar ve tekbirlerle kaşılanmıştı.

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"HEPİMİZ BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE OLALIM"

Erdoğan, Ayasofya'daki namaz sonrası "Hepimiz birlik beraberlik içeresinde olalım. İnşallah bunun neticesini de rabbim bizlere lütfedecektir" demişti.

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