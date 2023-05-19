Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'la Dolmabahçe'de görüştü

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine 10 gün kala flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'la Dolmabahçe'de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğan'la bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan'la Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 50 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. Oldukça olumlu bir havada geçen görüşme ile ilgili hafta içi detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,17 oranında oy almıştı.

CNN televizyonundan Becky Anderson'un sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan için "Oğan ikinci turda yarışmıyor, bu iş bitti ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu var" açıklamasını yapmıştı.

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