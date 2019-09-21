Başkan Erdoğan, şoför esnafıyla buluştu

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, şoför esnafıyla bir araya geldi.

Göreve geldiği günden bu yana Biga'nın sorunlarına çözüm getiren, kültürel ve sosyal çalışmalara hız veren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, söz verdiği gibi farklı meslek gruplarıyla istişare toplantılarına da devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın periyodik şekilde sürdürdüğü toplantı bu kez taksi esnafı, şehiriçi minibüsçüler Kooperatifi, işçi ve öğrenci servisleri kooperatifleri başkan ve üyeleri ile birlikte şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların servis şoförleriyle gerçekleşti.

Biga Belediyesi Meclis Toplantısı Salonunda gerçekleşen ve Biga'nın ulaşım sorunun A'dan Z'ye masaya yatırıldığı toplantıya Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci, Biga Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Sait Tanur, Zabıta Müdür Vekili Necmi Şencan ve şoför esnafı katıldı.

İlk toplantı Biga'da faaliyet gösteren dokuz taksi durağında çalışan esnafla yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, "Meslek gruplarımızla olan istişare toplantılarımızı etkili ve verimli bir şekilde devam ettiriyoruz. Biz her zaman ortak akıl ve çözüm odaklı belediyecilik hizmeti vereceğimizi ifade ettik. Bugün burada ilçemizde taksi hizmeti veren siz kıymetli esnafımızla bir araya geldik. Sizlerin sıkıntılarını, talep ve önerilerinizi dinleyeceğiz. Biga'mız sürekli büyüyen ve gelişen bir ilçe. Bizler sizlerin şartlarınızı iyileştirmek, sorunlarınızı çözmek için varız. Birlik beraberlik içinde inşallah tüm sorunları bir bir çözeceğiz. Ben öncelikle sizlere kazasız belasız hayırlı işler diliyorum" diye konuştu.

Karşılıklı soru cevap, taksicilerin çeşitli talep ve önerilerini iletmesiyle gerçekleşen toplantı sonunda hızlı ve etkili çözüm üretmek için Biga Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Sait Tanur, Zabıta Müdür Vekili Necmi Şencan ve her taksi durağından bir temsilcinin olduğu WhatsApp grubu kurulmasına karar verildi. Taksi esnafı, Başkan Erdoğan'a istişare toplantısında duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

İkinci toplantı ise S.S.76 nolu Biga şehiriçi minibüsçüler kooperatifi, işçi ve öğrenci servisleri kooperatifleri başkan ve üyeleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların temsilcileriyle yapıldı. Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'in de katıldığı toplantıda minibüsçü esnafı talep ve önerilerini Başkan Erdoğan'a iletti. Birlik beraberlik mesajını yineleyen, sorun ve sıkıntıların çözülmesi adına çalışmalara hız veren Başkan Erdoğan'ın tavsiyesiyle tüm kooperatif başkanlarının olduğu whatsApp grubu kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca ulaşım komisyonu kurulması gündeme geldi.

Kaynak: İHA