Başkan Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir'''

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'ndeki Suriye meselesi ile ilgili konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.