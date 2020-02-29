Başkan Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir'''
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'ndeki Suriye meselesi ile ilgili konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.
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29 Şubat 2020 Cumartesi 12:45
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