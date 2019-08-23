Başkan Erdoğan: Vakti geldiğinde hepsini açıklayacağız

Cumhyrbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen resepsiyona katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 yıllık parti tarihimizin her döneminde sadece iş yapmakla değil farklı güçlerle mücadele etmekle de geçti" dedi ve konuşmasına şöyle devam etti:

"18 yıllık parti tarihimizin her döneminde sadece iş yapmakla değil farklı güçlerle mücadele etmekle de geçti. Hafıza kayıtlarımızın içerisinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle, sizlerle paylaşacağımızı da şimdiden burada söylüyorum. Bu hafıza kaydının içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir bunları milletimizin bilmesi lazım. Yanlış istikamette gitmeyelim. Vesayet odaklarından, terör örgütlerine, uluslararası örgütlerden içimizdeki mankurtlara kadar pek çok şeyle uğraşmak zorunda kaldık. "