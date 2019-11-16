Başkan Erdoğan Zeytinburnu toplu açılış töreninde konuşuyor ( Canlı aktarıyoruz)

Cumhurbaşkanı İstanbul'da Zeytinburbu toplu açılış töreninde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Elektronik reçete sistemi ile yanlış doz, yanlış ilaç olaylarına son verdik. Evde sağlık hizmeti sunumu başlattık. Vatandaşlarımız istediği hastaneden istediği sağlık hizmetini alabiliyor"

"Türkiye'nin son 17 yılda yaşadığı büyük değişimin en somut hissedildiği alanların başında sosyal güvenlik sistemimiz geliyor."

"Geçmişte işçi için ayrı, memur için ayrı, esnaf için ayrı verilen hizmetleri tek çatı altında birleştirdik. Vatandaşlarımızın taleplerine doğrudan hizmeti verecek bir iletişim ağı vurduk."

"Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürebilecek seviyeye çıkarttık."

"Emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. Hiçbir emekli maaşının 1000 liranın altında kalmamasını sağladık."

"Son olarak emeklilerimize kurban ve ramazan bayramlarında biner lira ikramiye vermeye başladık. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sistemimize intibakları için her türlü kolaylığı gösterdik."

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