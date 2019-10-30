Başkan Erdoğan'dan net açıklama: Cevabımızı inlerine girerek verdik!

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar yapıyor. Başkan Erdoğan'ın konuşmasını canlı aktarıyoruz. Başkan Erdoğan; "Türkiye'yi Suriye gibi Irak gibi Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabımızı, inlerine girerek, güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizi yaşatmak ve daha ileri taşımak için emek veren ter döken herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet bayramlarını sözde törenle kutlamakta kalmadık, eserlerimizde hizmet şölenine çevirdi. Marmaray'ı bir 29 Ekim günü hizmete açtık.Başkentimizin gurur abidelereniden YHT gar binasını hizmete aldık. Geçtiğimiz yıl da İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını yaptık. Cumhuriyete birilerinin yapageldiği gibi özenti kokan saçmalıklarla değil en büyük hizmetleri kazandırarak layık olunur.

KÜRESEL DÜZEYDE OYUN KURAN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK

Küresel düzeyde oyun kuran bir ülke haline geldik. 3-5 milyar dolarlık manipülasyonla ekonominin çökertildiği günler geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen bir Türkiye var. Türkiye 360 derece görüş açısına sahip bir ülke haline geldi. Milletle beraber hareket etmeyi prensip edinen anlayışın hakim olması halinde Türkiye'nin neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdik.

HATALARIMIZ OLDU AMA ART NİYETİMİZ OLMADI

Bugüne kolay gelmedik. Vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine, sınırlarımızın tacizine milli birlik ve beraberliğimize yönelik tuzaklara kadar pek çok badireyle yüzleştik. Yüzümüzü kızartacak hiçbir durumla karşı karşıya kalmadık. Eksiklerimiz hatalarımız elbette olmuştur. Art niyetimiz, korkumuz, içten pazarlığımız asla olmadı. En karanlık bir gecenin bile sabahı olduğunu asla unutmadık.

TÜRKİYE YENİ BİR İSTİKLAL HARBİ VERİYOR

15 Temmuz'da 16 saat sonunda darbecilere gereken dersi vermiş olduk. Silahların karşısında ölüme meydan okurcasına kardeşlerimiz de oldu. Türkiye'yi Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabı inlerine girerek verdik.Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor ve zafere doğru adım adım yürüyor.

ENFLASYON VE FAİZDE TEK HANEYE ULAŞACAĞIZ

Ekonomi bitti mi, battı mı? Faiz sürekli olarak iniyor, enflasyon geriliyor. En yakın zamanda enflasyonda ve faizde tek haneye ulaşacağız. Bunu başaracağız ki ekonomi rayına oturmuş olsun.

ÇOK ÖNEMLİ UYARI: ALLAH RIZASI İÇİN...

Burada önemli bir not, Allah rızası için Parlamento çalışmalarımızda karar yeter sayısı noktasında grubumuzu darda zorda bırakmayın. Önce toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı. Aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız. Salı, çarşamba, perşembe Meclis'teki çalışmalarda sürekli bulunmamız lazım.

TÜRK BİR KAVMİN DEĞİL, MEDENİYETİN ADIDIR

Geçmişte bizi kendi içimize hapsettirerek, kavga ettirerek, hem medeniyet hem tarih misyonumuzdan uzak tuttular. Milletimizi yeniden kadim geçmişiyle buluşturmayı biz başardık. Artık hiç kimse Türkiye deyince Edirne ile Kars, Sinop ile Hatay arasında sınırlı coğrafyayı anlamıyor. Ecdadımızın asırlar boyunca üç kıta, yedi iklimi yönettiği Topkapı Sarayı'nda "Bütün mazlumlar ona sığınır" yazıyor. Kapısı çalınacak yer Topkapı. Bu söz medeniyet ve tarihimizin en sarih ifadesi. Bizim ecdadımız asırlarca idaresi ve nüfuzu altında kalan bütün mazlumlar ona sığınır anlayışıyla yönetmiştir. İspanya'daki Yahudilerden, Afrika'daki gariplere kadar herkes buraya sığınmıştır. İstiklal Harbimizi verirken bu coğrafyanın tamamından maddi ve manevi destek aldık. Türk dendiğinde insanların gözlerinde bir sevgi, saygı, muhabbet ışıltısı görürsünüz. Hatta, bu coğrafyaların elimizden çıktığı dönemde husumet besleyenler şimdi muhabbet besliyor. Türk bir kavmin değil, bir medeniyetin adıdır. Bugün, bu büyük medeniyeti yeniden ayağa kaldırmanın çabası içindeyiz.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatımızla bir kez daha gördük ki karşımızdakiler bir iki asır önce ne hissediyorsa onu hissediyor. Görünüşte ne kadar medeni, zengin, gelişmiş olursa olsun, içlerindeki ilkelliği ortaya koyuyorlar. Değişen bir şey yok. Barış Pınarı Harekatı başladığından beri Avrupa'da terör örgütü mensupları tarafından 700'e yakın eylem gerçekleştirildi. Bunların çoğu NATO'da bizimle beraber. AB'de bizim muhatabımız. Bunlara rağmen bu eylemler bu ülkelerde düzenleniyor. Ses var mı, yok! Bu eylemlerde 79'u doğrudan bayrağımıza, misyonlarımıza, camilerimize, derneklerimize veya vatandaşlarımıza yönelik şiddet içeriyor. 36 insanımız yaralandı. Pek çok bina, araç, işyeri zarar gördü.

AVRUPA'DA TERÖRÜ DESTEKLEYEN ÜLKELERE SESLENİYORUM...

Terör örgütü yandaşları bu sadırlarını Avrupa devletlerinin himayesinde gerçekleştiriyor. Türkiye lehine en küçük bir söz ve davranışa izin vermeyenler, PKK'nın sembollerinin sokaklarında dolaştırılması için her türlü kolaylığı gösteriyor. Buradan bir kez daha Avrupa başta olmak üzere terör örgütlerini destekleyen ülkelere sesleniyorum... Yanlış yapıyorsunuz. Bugün beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracaktır. Yaptığınız yanlışı elbet anlayacaksınız. Sarı yelekliler var ya bütün ülkelerde olacak. Gelin yol yakınken bu yanlıştan dönün. Uçağa içi silah dolu çantalarla binen teröristlere göz yumduğunuzu biliyoruz. Bunlar sadece sömürmeyi bilir. Kendi vatandaşınız olan teröristleri almamak için kıvranıyorsunuz. Biz yaşadığımız coğrafyada bin yıldır kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Ama bunlarda bunu yapacak irade yok.

BUNLAR ZAVALLI, HESABINI SORACAĞIZ

Yurtdışında bulunan tüm vatandaşlarımıza diyorum ki Türkiye daima yanınızdadır. Vatandaşlarımızın uğradığı saldırılar konusnuda gereken her türlü girişimde bulunacak mutlaka hesap soracağız. Sadece Avrupa'da yaşayan 5 milyonun üzerindeki vatandaşımız birlik ve beraberlik içinde hareket ederek gücünü ortaya koyduğunda kendine çeki düzen vermeyecek hiçbir ülke yoktur. Bunlar askerini selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Bir kız tekvandocumuz asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor. Tablo bu. Onun için biz durmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Selamımıza da ara vermeyeceğiz.