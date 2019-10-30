Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan; "Türkiye'yi Suriye gibi Irak gibi Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabımızı, inlerine girerek, güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; ''15 Temmuz'da 16 saat sonunda darbecilere gereken dersi vermiş olduk. Silahların karşısında ölüme meydan okurcasına kardeşlerimiz de oldu. Türkiye'yi Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabı inlerine girerek verdik.Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor ve zafere doğru adım adım yürüyor'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizi yaşatmak ve daha ileri taşımak için emek veren ter döken herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.