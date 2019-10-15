Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'da önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'nde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Suriye'de son 8 sene de yaşadıklarımız bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünün yok edilemeyeceğini gördük. Bu yüzden Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Bugün itibarıyla yaklaşık 1000 km karelik alanı teröristlerden temizledik." dedi.