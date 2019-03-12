Başkan Erdoğan'dan Büyükçekmece'de önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sabah Kartal'da Gebze-Halkalı banliyö tren hattının açılışıyla başlattığımız ilçe ziyaretlerimizi Büyükçekmece ile bugün sona erdiriyoruz. Kartal'da İstanbul'umuzun trafik yoğunluğunu hafifletecek, ulaşımı hızlandıracak Gebze-Halkalı banliyö tren hattını İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Bu projenin tüm İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. 25 yılda nasıl bu şehrin asırlık sıkıntılarını çözmüşsek, önümüzdeki 5 yılda da çok daha büyük başarılara imza atacağız. Yeni projelerimizde İstanbul'un hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Belediyecilik vizyon, proje, gönül, birikim işidir.

BİRİSİ TUTTURMUŞ ALBATROS ALBATROS! NEDİR BU SAHİ?

Belediyecilik tecrübe ile heyecanı birleştirme sanatıdır. Vadetmek kolaydır, zor olan meydanda verdiğin sözü görevi teslim alınca unutmamaktır. Mesele meydanlarda vadettiğini yerine getirmektir. Yani asıl mesele sözünün eri olabilmektir. Hamdolsun biz bunu yaptık. Bizim referansımız son 25 yılda bu şehre kazandırdıklarımızdır. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü üçüncü köprü olarak yaptık mı? Osmangazi Köprüsü'nü İstanbul-İzmir için yaptık mı? Bunları Binali kardeşimle beraber yaptık. Bu öyle cek cakla değil, laf ola beri gele değil, icraat icraat! Birisi buralarda tutturmuş bir Albatros, Albatros. Nedir bu? Birilerine peşkeş çekiliyor.

CHP'LİLERİN HEZEYANLARINI VE İTİRAFLARINI DUYUYORSUNUZ

Bizim referansımız ekonomi, ticaret, sağlık, özgürlüklere kadar her alanda başardıklarımızdır. Biz siyasete muhalefet gibi rant aracı, menfaat kapısı değil millete hizmet vasıtası olarak bakıyoruz. Eminim sizler de CHP'li belediyelerin itiraflarını, hezeyanlarını takip ediyorsunuz. Geçenlerde CHP'li bir belediye başkanı 'seçim dönemlerinde attık, tuttuk sonra da yapamadık' diye itirafta bulundu. Hatay'ın belediye başkanı 'oy yoksa yol da yok' diyerek tehdit ediyor. Bir başkası Balıkesir'de 'Bu sefer oylarımız şuraya' diyerek bölücülerin ağzıyla konuşuyor. Bir başkası Kuranı Kerim'le Cuma selasıyla alay ediyor