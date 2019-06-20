Başkan Erdoğan'dan faiz politikasına büyük tepki: Böyle bir şey olamaz
Başkan Erdoğan, yabancı basınla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında yaptığı açıklamalarda faiz politikasına büyük tepki gösterdi. Erdoğan yüksek faiz politikasına karşı olduğunu belirterek; "Yüksek enflasyonun sebebi bana göre yüksek faizdir" dedi. Erdoğan, "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, yabancı basınla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında yaptığı açıklamalarda faiz politikasına büyük tepki gösterdi. Erdoğan yüksek faiz politikasına karşı olduğunu belirterek; "Yüksek enflasyonun sebebi bana göre yüksek faizdir" dedi. Erdoğan, "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:
- Faiz politikalarına hele hele yüksek faiz politikalarına karşıyım. Faiz bize zarar veriyor.
- Yüksek enflasyonun bana göre en önemli sebebi yüksek faizdir.
- Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz.
- Faiz konusunda Trump'la düşüncelerimiz örtüşüyor, o da düşük faiz diyor.
- Dalgalı kur rejimiyle biz akışımızı devam ettiririz
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