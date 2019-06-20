Başkan Erdoğan'dan faiz politikasına büyük tepki: Böyle bir şey olamaz

Başkan Erdoğan, yabancı basınla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında yaptığı açıklamalarda faiz politikasına büyük tepki gösterdi. Erdoğan yüksek faiz politikasına karşı olduğunu belirterek; "Yüksek enflasyonun sebebi bana göre yüksek faizdir" dedi. Erdoğan, "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

- Faiz politikalarına hele hele yüksek faiz politikalarına karşıyım. Faiz bize zarar veriyor.

- Yüksek enflasyonun bana göre en önemli sebebi yüksek faizdir.

- Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz.

- Faiz konusunda Trump'la düşüncelerimiz örtüşüyor, o da düşük faiz diyor.

- Dalgalı kur rejimiyle biz akışımızı devam ettiririz