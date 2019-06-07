Başkan Erdoğan'dan flaş 'Af' ve 'Doğu Akdeniz' çıkışı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı Doğu Akdeniz'le ilgili, "Soydaşlarımızın hakkını koruyacağız" açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, af yasasıyla ilgili, "Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.



DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERGİNLİK

Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları, hiç ilgisi alakası olmayanlara yedirtmeyiz!

İSTANBUL SEÇİMİ

İnanıyorum ki özellikle İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın, İstanbullu hemşehrilerimizin bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli, zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimizin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor.



AF YASASI

Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız.