Başkan Erdoğan'dan kriz çığırtlanlığı yapanlara sert tepki! Tek haneli rakamlara...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kriz çığırtkanlığı yapanlara seslenen Erdoğan, "Ekonomiyle ilgili “çökerttik, çökertiyoruz, battı, bitti” dediler. Ne oldu? Bitti mi? Battı mı? Biz küllerimizden nasıl ayağa kalktıysak şimdi yine aynı şekilde ayağa kalktık ve devam ediyoruz. Görüldüğü gibi faiz sürekli olarak iniyor. Enflasyon aynı şekilde geriliyor. En yakın zamanda inşallah enflasyonda da tek haneli rakama ulaşacağız. Faizde aynı şekilde ulaşacağız. Bunu başaracağız ki ekonomi rayına oturmuş olsun. Hiç bundan endişeniz olmasın bu olacak. Elbette densizlik düzeyine varan söz ve davranışlara ilgili arkadaşlarımız cevabını veriyorlar, verecekler. Biz vaktimizi, enerjimizi ülkemizi bu fırtınadan sağ salim şekilde çıkartmak için teksif ediyoruz" ifadelerini kullandı.