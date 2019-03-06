Başkan Erdoğan'dan Malatya'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya mitinginde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Zaferlerimiz büyüdükçe tevazumuz da büyüdü. Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet. Dörtlü çete… 31 Mart’ta bunlara sandıklarda Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?

31 Mart’ı da yine zaferle neticelendirmemiz gerekiyor.

Sadece sandığa gitmekle kalmayacağız, herkesi vatandaşlık görevini yapmaya davet edeceğiz.

Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. Sıradan, basit bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ne terör gibi dertleri var, ne Irak gibi gündemleri var. Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoruyla nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir dahi geliştirmiyorlar. Karadeniz’de ne olduğundan haberleri bile yok. Stratejik adımlardan dahi rahatsız oluyorlar.

"YUNAN GAZETELERİNE MANŞET OLUYORLAR"

Türkiye tarihinde ilk kez kendi gemileriyle Doğu Akdeniz’de doğal gaz arıyoruz. CHP bunu bile dillerine doluyor. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı dili konuşup Rum tezlerine sözcülük yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar.

Milli hassasiyetleri bir tarafa bırakırsanız oradan oraya savrulmaktan kurtulamazsınız. CHP cehaletle gaflet arasında gidip gelmektedir.

Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür. Bugün CHP tarihinin en büyük kimlik bunalımını yaşamaktadır.