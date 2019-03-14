Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bugün 14 mart Tıp Bayramı, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı da tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların asla affedilir bir yanı yoktur. Saldıranlar doğrudan kendi canlarına, yakınlarına saldırdıklarının farkında değiller. Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz.

HEMŞİRELERE 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur

Eski Türkiye'de içimizi en çok acıtan konulardan biri sağlık sistemindeki eksikler, yanlışlar nedeniyle ortaya çıkan vahim görüntülerdi. Hastanelerimiz adeta dökülüyordu, vatandaşımız doktora ulaşana kadar öyle eziyetler çekiyordu ki sağlam olsa bile hasta oluyordu. Muayenesini oldu, reçetesini aldı bu defa da ilaç bulamıyordu. İster acilden ister poliklinikten gelsin faturayı ödeyemediği için rehin alınan veya ölüsü verilmeyen vatandaşlarımız vardı.

1 MİLYON 250 BİNİN ÜZERİNDE EVDE SAĞLIK HİZMETİ

Hastanelerimizi her şeyi ile modernleştirdik. Hükümetlerimiz döneminde 1156 hastanenin büyük bölümünü yeniden yaparak toplamda 1286 hastane inşa ettik. Hastanelerimizdeki yatak kapasitesini 239 binin üzerine çıkardık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyon 17 bine yükselttik. Ambulans sayısını 5 bine ulaştık. Türkiye bugün bırakın hastanelerde sunulan hizmetleri 1 milyon 250 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline gelmiştir.

Şehir hastaneleri şahsımın sağlık alanında zirve olarak gördüğüm hayalimdi. Hastanın başka hiçbir yere gitmeden teşhis ve tedavisinin yapılmasıydı.

Bununla ilgili ilk adımları 2005 yılından itibaren atmaya başladık. 2007 yılında emekli sandığı, sosyal sigortalar kurumu ve bakanlık hastanelerini bütünleştirdik. SSK hastanelerinin halini gördünüz. Nihayet 2013 yılında şehir hastanelerimizle ilgili inşa sürecine geçtik.

ŞEHİR HASTANELERİ

Burada ekipmanlar, ekipler daha buraya tamamen taşınmış değil. Şu anda yüzde 50 civarında herhalde. Hepsi de buraya taşındığı zaman o zaman burası çok daha hareketli hale gelir. Bugüne kadar Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Elazığ, Manisa Şehir Hastanelerini kamu-özel ortaklığı formülüyle hizmete almıştık. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile birlikte 12 bin 100 yatak, 1999 yoğun bakım yatağı ve 410 ameliyathane sayısına ulaştık.

Temelini ilk attığımız şehir hastanelerimizden birisi işte burasıydı. Başbakanlığım döneminde katıldığım istisnai temel atma törenlerinden birini burada gerçekleştirmiştik. O zaman burası bomboş bir araziydi. Hemen yanı başımızdaki Bilkent Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. Şimdi gördüğümüzde rabbimize hamd ediyoruz.



TEKNOLOJİSİNİ SÜREKLİ GÜNCEL TUTACAK

Şehir hastanelerimiz yüzde 90'ları bulan doluluk ve memnuniyet oranıyla milletimiz tarafından kucaklanmış, benimsenmiştir. Bu hastanelerimizin bir başka önemli özelliği de çağımızın en yaygın hastalığı haline gelen kanser tedavisinde açtığı çığırdır. Bu da çok önemli. Kanser tedavileri bu hastanelerimizde, en ileri yöntemlerle hem de en uygun maliyetle gerçekleştiriliyor. Yine bu hastanelerimizi işletme modeliyle diğerlerinden ayıran bir özellik de teknolojisini sürekli güncel tutacak olmasıdır.

SAĞLIK VADİSİ VE YAŞAM BİLİMLERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Sadece bunlarla da kalmayacağız. Biliyorsunuz şu anda içinde bulunduğumuz bölge, ODTÜ Bilkent Hacettepe TOBB Üniversitelerimiz yanında, tekno kentleriyle, ARGE merkezleriyle ülkemizin önemli teknoloji merkezlerinden biridir. Sağlık sektörü teknolojinin en yoğun kullanıldığı alanların başında geliyor. Bu bölgede, inşallah 600 dönümlük bir Sağlık Vadisi ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni de inşallah kuracağız. Biz gerekli olan araç gereci de 600 dönümlük bölgede inşa edeceğimiz yerlerde üretmeye başlayacağız.

TÜM BİLİM DALLARI BİRLİKTE

Burada kendi kendimize yeter hale geleceğiz. Bu saydığım üniversitelerimizde beyinler var, hocalarımız var. Yurt dışında olan hocalarımız var. Onları da tekrar ülkemize davet edeceğiz. Ve burada bu işin üretimini bizzat yapar hale geleceğiz.

Amacımız sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bir cazibe merkezi oluşturmaktır. Burada tesis edeceğimiz bölgede, elektronikten makineye, biyomedikal mühendislikten genetiğe kadar tüm bilim dalları birlikte çalışma yapabilecektir.

Bu projemizin bir diğer katkısı da yetişmiş insan gücümüzü ülkemizde tutmakla kalmayıp dışardan beyin göçüne teşvik edecek olmasıdır. Sağlık bakanlığımıza bu önemli görevi veriyor, bir an önce hayata geçirmelerini bekliyorum. İlaç ve tıbbi teknoloji alanında da ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalı ve büyük bir ihracatçı ülke haline gelmeliyiz.