Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

120 bin kişiyle İzmir'de mitingimizi yaptık. 31 Mart'ta İzmirin'in istismar siyasetini sandığa gömüp inşallah yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum.

'HİÇ BİR HAÇLI BOZUNTUSU YÜKSELİŞİMİZİ DURDURAMAZ'

Antalya böyle dik durdukça hiç bir Haçlı bozuntusu aramıza giremez. Öyle seslenin ki Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin.Hiçbir haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişini durduramaz. Biz sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka hiçbnir yerde değil.

17 yıldır vatanımıza olan minnet borcumuzu, milletimize olan vefa borcumuzu ödemek istiyoruz. Biz muhalefet gibi söz değil hizmet üretiyoruz, eser üretiyoruz. Biz herkesin kıyafetine, inancına, hayat tarzına kefiliz.

'SEN BUNU NASIL SÖYLERSİN'

Hatay Belediye Başkanı ne diyor, oy yoksa hizmet de yok. Sen bunu nasıl söylersin? Senin görevin oradaki hizmeti yapmak. Biz efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Bizim Güneydoğu'da milletvekili çıkaramadığımız yerler var. Biz oralara da hizmet götürdük, oralar da bizim vatanımız.

'KİMSE İÇİN AYRIMCILIK YAPMADIK'

CHP ne demektir. Çöp, çukur, kötü yapılaşma her şey var. 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım, kimse için ayrımcılık yapmadık. Seçim dönemlerinde neyi vaat ettiksek, Allah'ın izniyle onları sunduk. CHP, Sosyal devlet kavramının içini boşaltırken biz en güzel şekilde tatbik ettik. Lafla güzellik olmaz dedik. Her şehrimize güzelliklerle damga vurduk.

Siyasetçi sözünün eri olan kişidir. CHP Genel Başkanı gibi meydanlarda atıp tutmak mesele değil, vaat ettiklerini gerçekleştirebilmektir.

MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE!

Son 17 yılda Antalya'ya 40 katrilyon yatırım yaptık. Sadece eğtiimde 2,1 milyar liralık kaynak kullandık. 4 yeni üniversite kurarak üniversite sayımızı beşe yükselttik.

Yeni bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Antalya'nın en büyük Millet Bahçesi olacak. Sağlık alanında yeni bir devrime imza atıyoruz. TOKİ vasıtasıyla 4432 konut projesini hayata geçirdik. Kepez'in mülkiyet meselesini biz hallettik. Kepezli kardeşlerimin özlemle beklediği tapularına kavuşturuyoruz.

"ANTALYA BİZİM VİTRİN, MARKA ŞEHİRLERİMİZDEN BİRİDİR"

Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 640 kilometreye çıkarttık. Son 17 yılda Antalya'da 19 baraj 3 gölet yaptık. 10 baraj ve 2 gölet daha yapıyoruz. Antalya-Alanya-Gazipaşa yolunda da 2 seneye kadar hizmete sunuyoruz. Antalya'yı İstanbul'a Manisa'ya bağlayacak hızlı tren porojes için etüd çalışmaları sürüyor. Antalya'da hava trafiğinde çok ciddi artış yaşandı. Antalya bizim vitrin, marka şehirlerimizden biridir.

"ÇİFTÇİLERİN YARALARINI SARIYORUZ"

Antalya'daki yatırımcılarımızı destekleyerek ilave istihdam oluşturduk. Antalya'daki yatırımcılarımıza 27 katrilyon liralık destek verdik. Antalya sadece turzmin değil tarımında vitrini. Hortum felaketinden etkilenen çifçilerin yaralarını sarıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun meleselesi üzüm yemek değil, çiftçiyi dövmek. Son 17 senede çiftçilerimize 127 katrilyon liralık destek ödemesi yaptık. Stokçuluk yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışanlara göz açtırmayacağız.