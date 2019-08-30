Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Adeta hallaç pamuğu gibi atıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"ADETA HALLAÇ PAMUĞU GİBİ ATIYOR"

"Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor."

"EGEMENLİK HAKLARIMIZA UZANAN ELLERE TAHAMMÜLÜMÜZ OLMAZ"

"Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur ama topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz."

"VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN TEK GAYESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN HAKLARINI SAVUNMAK"

"Bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak, bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir."

"TÜRKİYE SINIRLARI BOYUNCA KAHRAMANCA MÜCADELE VERİYOR"

"Türkiye sınırları boyunca kahramanca mücadele veriyor, birileri teröristlerin ve arkalarındaki güçlerin ağzıyla gölge düşürmeye çalışıyor."