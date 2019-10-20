Başkan Erdoğan'dan son dakika harekat açıklaması: 765 teröristi etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 11. Rize Tanıtım Günleri'nde konuştu.. Başkan Erdoğan "Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki inanın bu haramdır. Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi. 'Haramdır' dedi." ifadelerin kullandı. Erdoğan ayrıca vatandaşlara sigarayı bırakmaları konusunda çağrı yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Açılışını yaptığımız eserlerin tekrar Rizemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimlerinde çok güçlü destek veren tüm Rizeli kardeşlerimin her türlü teşekküre şükrana layıktır. Tekrar buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Kardeşlerim elbette 81 vilayetimizin her biri kıymetlidir, değerlidir.

'ASLA BÖLGECİLİK YAPMADIK'

40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik. Ülkemizi, hedefleri ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız.

Sizlerden aldığımız cesaretle 82 milyon vatandaşımızın her bir ferdine hizmet götüreceğiz. Türkiye'nin, Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Ülkemizi, hedefleri hayalleriyle muhakkak kavuşturacağız.

'SİGARA HARAMDIR! YATIRIM YAPMAK İSTEDİLER İZİN VERMEDİM'

İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi. (Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın." "Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz

'ÜLKEMİZE ASLA SOKMAYACAĞIZ'

Elektronik sigarayı asla ülkemize sokmayacağız, bunlara fırsat vermeyeceğiz, asla müsaade etmeyeceğiz. Sigarayla gerçek anlamda mücadeleyi biz başlattık. Artık herkes sigaraya özenilmesi gereken alışkanlık olarak değil, çok ciddi sağlık problemlerine neden olarak bakıyor. Eğitim, sağlık ve spor tesislerinde sigara satışını men ettik. Şimdi tek tip paket uygulamasına geçiyoruz. Devlet olrak tek bir insanımızın dahi sigara illetinin pençesine düşmesine izin vermeyiz. Günde 20 bin kişi sigarara bağlı hastalıkların yüzünden hayatını kaybediyor.

Çay üretiminde ilk sıralarda olan Türkiye'nin artık bu ürünü markalaştıran ülkeler arasında olması gerekiyor. Türkiye son 17 yılda markalaşma alanında ciddi bir mesafe almıştır. Çayımız sadece Rize'yi değil, Türkiye'yi temsil edecek küresel markaya dönüşmelidir.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk. Toplam 111 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Sadece 9 gün içinde 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı temizledik.

(120 saat) Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz. Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz tamam. Adımlarımızı buna göre atıyoruz.