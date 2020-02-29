Başkan Ergin’in talebiyle Ayvalık deniz hudut kapısına termal kamera kuruldu

Türkiye'nin en batısındaki hudut kapısı olarak nitelendirilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısına Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tarafından termal kamera konuldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in girişimleriyle deniz hudut kapısına konulan termal kamerayla Yunanistan'ın Midilli adasından gelen turistlerin vücut ısılarının ölçümleri yapılarak, korona virüsüne karşı çok önemli bir tedbirin alındığı bildirildi. Gelen turist yolculara yönelik korona virüsü teşhisi yapacak olan kameraların kullanımına başlanıldığı öğrenilirken, söz konusu sağlık taramalarının yolcu gelişlerinde Sahil Sağlık Denetleme Merkezi personeli gözetiminde yapılacağı açıklandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, Çin'den dünyaya yayılan korona virüsü sonucu ortaya çıkan vahim tablonun Türkiye'nin komşusu olan Yunanistan'da da görülmesi üzerine bu tedbirlerin alındığını vurguladı.

Kaynak: İHA