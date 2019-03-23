Başkan Ergün Demirci’de yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün ilçe ziyaretlerini Demirci ile sürdürdü. Başkan Ergün, Demirci girişinde Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Selami Selçuk, parti teşkilatları ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Seçim otobüsü ile Demirci'ye hareket eden Başkan Ergün ve Başkan Selçuk yüzlerce araçtan oluşan konvoyla ilçeye giriş yaparken düzenlediği mitingle vatandaşlarla buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün Demirci'ye ziyarette bulundu. Demircililerin yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Ergün'e, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ve parti teşkilatları eşlik etti.

Demirci girişinde, Demirci Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Selami Selçuk ile birlikte seçim otobüsüne geçen Başkan Ergün ve Başkan Selçuk, yüzlerce araçtan oluşan konvoyla ilçeye giriş yaptı. Vatandaşlar konvoy boyunca tezahüratlarla destek verdi. Başkan Ergün ve Başkan Selçuk, kendilerine destek veren vatandaşlarla selamlaşarak Demirci sokaklarında vatandaşlarla buluştu.

Başkan Ergün ve Başkan Selçuk, kendilerini davul-zurna eşliğinde karşılayan Demircili vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Seçim otobüsünden inerek, Demircilileri selamlayan Başkan Ergün ve Başkan Selçuk, vatandaşlarla birlikte Harmandalı oynadı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da geri çevirmeyen Başkan Ergün, gösteriler ilgi ve yakınlık nedeniyle Demircililere teşekkür etti.

Cumartesi Pazarı'nda Cumhur bereketi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cengiz Ergün, Demirci Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Selami Selçuk, Demirci'de esnaf ve vatandaşla buluştu. Pazar yerinde esnafa hayırlı işler dileyen adaylar vatandaşlarla da bol bol sohbet etti. Başkan Ergün ve Selçuk'u ilgiyle karşılayan vatandaşlar 31 Mart yerel seçimlerinde tam destek sözü verdi. Başkan Ergün ve Başkan Selçuk, pazar yeri ziyaretinin ardından Cumhur İttifakı seçim irtibat ofisini ziyaret etti. Seçim ofisinde vatandaşlarla sohbet eden adaylar 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir ve 17 ilçede cumhur ittifakının başarıya ulaşacağını dile getirdi. Adaylar daha sonra yeni binasına taşınan Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Adaylar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Samet Sönmez'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Coşkulu kalabalığa seslendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Demirci Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Demirci Belediye Başkan adayı Selami Selçuk ile birlikte Demirci'de miting düzenledi.

Mitingde ilk olarak meclis üyesi adaylarının vatandaşlara tanıtımı yapıldı. Mitingin açılış konuşmasını gerçekleşen Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci'ye yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgiler vererek bugüne kadar yapılan hizmetler için Başkan Ergün'e teşekkür etti.

Başkan Ergün ise yaptığı konuşmada, Demirci ilçesine geride kalan 5 yıllık sürede güzel hizmetler kazandırıldığına dikkati çekerek, "Sıfırdan bir büyükşehir yapılanmasına rağmen, henüz adı ve yeri bile olmayan MASKİ'yi kurmamıza rağmen sizlerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri ayrım yapmadan ulaştırmanın çabasında olduk. Bu düşünceden hareketle MASKİ kanalıyla Demirci'de 101 mahalle ve 154 mahalle projeleriyle, su depolarının yenilenmesiyle, sondajlarıyla, terfi hatları, yağmur suyu hatları, kanalizasyon şebeke hatları, dere temizlikleri gibi önemli altyapı hizmetlerini hayata geçirdik. Bugüne kadar yalnızca MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Demirci'ye 35 milyon liralık yatırım yaptık" dedi.

Başkan Ergün, alt yapıya yapılan yatırımların ardından üst yapı ve sosyal belediyecilik anlamında hizmetlerin yapıldığını da belirterek, "Altyapının ardından üstyapıya yoğunlaştık. Büyükşehir yapılanmamızı tamamlar tamamlamaz Demirci'mizde sözünü verdiğimiz Gıda Bankası'nı hayata geçirdik. Bugün itibariyle tam 342 gerçek ihtiyaç sahibinin sofrasına ulaşıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için bugün başarısını yüzde 98,25'e çıkarmış olan MABEM kurslarımızdan 273 Demircili evladımız faydalanıyor" diye konuştu.

"Demirci yatırımları 75 milyona ulaştı"

Başkan Ergün konuşmasında MASKİ ve Büyükşehir Belediyesi yatırım miktarları hakkında da şöyle konuştu: "Sağlıktan sosyal hizmetlere, ilaçlamadan engelli kardeşlerimize yardıma, sosyal yardım hizmetlerinden ulaşıma ve şu ana kadar saydığım hizmetlere kadar Manisa Büyükşehir Belediyesinin Demircimize yaptığı yatırım da tam 40 milyon liraya ulaştı. MASKİ'nin yaptıklarını da eklediğimizde Demirci'mize yaptığı yatırım 75 milyon liraya ulaştı."

31 Mart tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine değinen Başkan Ergün, "31 Mart'ta sandığa gideceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakı çatısı altında Büyükşehir'de şahsım, Demirci'de Selami Selçuk başkanım aday gösterildik. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve MHP Genel Başkanımıza bizlere gösterdikleri güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu güzel ittifakın yapısına uygun olarak çalışıyor ve sadece hizmetlerimizi ve nasip olur da bizlere teveccüh gösterirseniz önümüzdeki dönemde yapacaklarımızı anlatıyoruz. 10 yıldır Manisa'ya hizmet etme onurunu şahsıma yaşattınız. Bu nedenle oy veren vermeyen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Teveccüh gösterir 5 yıl daha bizlere hizmet etme imkanı verirseniz, Atık Su Arıtma Tesisi, hayırsever kardeşimiz tarafından bağışlanan arsa üzerine MASMEK binası, Koordinasyon Merkezi ve Gençlik Merkezi ile Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi projelerimiz hazır. Bunları da Selami Başkanla el ele vererek, Cumhur İttifakı'nın gücüyle Demirci'mize kazandıracağımızın sözünü veriyoruz. Yaptıklarımız ortada. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatı. İnşallah bu güzel projeleri kazandırmak bizlere nasip olur diyorum" dedi.

Başkan Ergün, Demirci'de düzenlenen miting sonrasında Demirci Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve protokol üyeleriyle birlikte ziyareti gerçekleştiren Başkan Ergün burada verdiği çay molası sonrasında Demirci programına devam etti.

Kaynak: İHA