Başkan Ergün MABEM’in gururlarını ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitimde eşitlik adına merkez ve tüm ilçelerde hayata geçirdiği Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören ve girdikleri Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından öncelik merkez olmak üzere tüm ilçelerde eğitimde eşitliği sağlamak amacıyla uygulamaya başladığı Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. MABEM'de eğitim alan ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'de tam puan öğrencilerden Ali Kaan Destici, Utku Babacı ve Yavuz Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım ve Ali Öztozlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu ve öğrencilerin aileleri de bulundu. Öğrencileri tebrik eden Başkan Ergün, başarılarının devamını dileyerek, "Sizler bizim gurur vesilemizsiniz. Sonuçta Büyükşehir'in çatısı altında böylesi güzel bir başarıyı Manisa, belediye ve aileniz adına bu başarıyı yaşattığınız için teşekkür borcumuz var. Buna sebep olan başta aileleriniz olmak üzere ilgili MABEM eğitim birimimizde çalışan idari konumda görev yapan eğitimcilerimiz, hocalarımızın katkıları da inkar edilemez. Aile ortamında sizlere en güzel geleceği, yarınları hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel başarılarınız hayatınızın gelecek dönemlerinde de daim olsun. Rabbim utandırmasın. Sağlık, huzur versin. Ben bir kere daha teşekkür ediyorum" dedi.

"MABEM'de öğrenci sayımız 9 bine yaklaştı"

Başkan Ergün, MABEM'den eğitim alan öğrenci sayısının 9 bine yaklaştığını belirterek, "10 sene öncesinde ilk belediye başkanı olduğum süreçte, MABEM bünyesinde yaklaşık 400 öğrencimiz vardı. Ancak bu, her sene artarak devam etti. Gençlere sahip çıkmak duygusuyla bugün bu sayı 9 bine yaklaştı. 17 ilçede açmış olduğumuz eğitim birimleri ile sizin gibi cevherler dahi iyi bir gelecek yaşasın, daha güzel yarınlar yaşasınlar istedik. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin, ilkelerine bağlı, kendine güveni olan gençlerimizi yetiştirelim düşüncesindeyiz, tek amacımız bu. Gençlere sahip çıkacağız, sokaklardan alacağız. Kahve köşelerinden alacağız. Spor olarak hem fiziksel açıdan hem de eğitim anlamında ülkeyi daha iyi noktalara taşıyacak yerlerde öğrencilerimiz bizi temsil edecekler. Bugün bu makamlarda bizler varız, yarın sizler olacaksınız. Bunun sorumluluğunda çalışın ki ülke çok daha güzel yarınlara gidebilsin. Bunu da başaracak olan sizlersiniz" diye konuştu.

"Bu sene hedefimiz 12 bin öğrenci"

Başkan Ergün, eğitim hizmetlerine devam edeceklerini belirterek, MABEM bünyesindeki öğrenci sayısını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Ergün, "Bu sene hedefimiz 10-12 bin öğrenci. MABEM'de hizmet vermeyi düşündüğümüz sayı bu. Potansiyelimiz ve gelen taleplere baktığımızda bu rakam hedefimiz. İmkanlar biraz yukarı çekilmiş olsa da 10 senedir biz sosyal belediyecilik anlamında bunu hizmet olarak verdik. Bundan sonra da inşallah verilmeye devam edecek" dedi. Başkan Ergün, konuşması sonunda başarılı olan ve dereceye giren öğrencilere hediye takdim etti. Öğrencilerin velileri deverdikleri katkılardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA