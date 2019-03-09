Başkan Ergün yeni dönem projelerini sıraladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, geride bıraktığı 10 yıllık görev süresinde ortaya koyduğu proje ve hizmetleri anlattı, yeni dönem projelerini açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda geride bıraktığı 10 yıllık görev süresinde ortaya koyduğu projeleri anlattı, yeni dönem projelerini sıraladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur yaptı. Başkan Ergün'e yeni dönem projelerinin hayırlı olması dileklerini ileten Baybatur, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kazanması için tüm kadrolarımızla amasız, fakatsız çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, bu ittifak pazara kadar değil, mezara kadardır. Buraya gelerek destek sağlayan milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız, bu ittifaka gölge düşürmeye çalışanların tuzağına düşmeyeceğimizi, cansiperane çalışacağımızı buradan ilan ediyoruz. Sayın Cengiz Ergün'e başarılar diliyorum" dedi.

"Manisa örnek olacak"

Baybatur'un konuşmasının ardından MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay kürsüye davet edildi. 2009 yılından bu yana Manisa'ya verdiği güzel hizmetler nedeniyle Başkan Ergün'ü tebrik ve teşekkür eden Akçay, "Cumhur İttifakı'nın önemi ve mahiyeti var. Manisa ölçeğinde öyle inanıyorum ki, bundan sonra tüm ilçelerimiz dahil Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhur İttifakı ruhuyla çok daha rahat, çok daha etkin, çok daha uyumlu belediyeciliği yürütecektir. Manisa, Cumhur İttifakı'nın hukukunun korunması bakımından örnek bir ilimiz olacaktır ve olmaktadır" dedi.

Son olarak kürsüye, projelerini anlatmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün çıktı. Geride kalan 10 yıllık sürede yaptıklarını hatırlatmak ve 31 Mart'ta tekrar seçilmesi durumunda yapacağı projeleri anlatmak amacıyla toplantıyı düzenlediklerini belirten Başkan Ergün, davetine katılan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

"Enerjimizi sevdamız olan Manisa için harcadık"

Manisa Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi sürecini özetleyen Başkan Ergün, "Bu geçen 10 yıllık sürede üzüldüğümüz, sevindiğimiz, canımızın sıkıldığı, yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız, ödüllendirildiğimiz, övüldüğümüz, yerildiğimiz zamanlar yaşadık. Hepsini geride bırakarak hizmet sevdasıyla aşkla heyecanla tüm enerjimizi sevdamız olan Manisa'mız için harcadık. 10 yıl boyunca hizmet etmekten büyük onur duyduğum Manisa'nın gelecek 15-20 yılını planlayan çalışmaların içinde oldum. Altyapı, çevre, ulaşım, yol, kavşak, köprü, park, sosyal projeler, yaşam alanları, spor alanları, yeşil alanlar, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimleri için yatırımlarımız gibi çok sayıda çalışmanın üreticisi olduk" dedi.

Cumhurbaşkanına ve MHP liderine teşekkür

Parti rozetini çıkararak Manisa'ya hizmet ettiğinin altını çizen Başkan Ergün, "Söylenenlere inat, üyesi olmaktan onur duyduğum parti rozetimi çıkardım ve sonsuza kadar şan ve şerefle göğsümde taşıyacağım Türk Bayrağı rozetini takarak, ayrım yapmadan her insanımızın gönlüne dokunan projeleri üretmeye başladım. 31 Mart tarihinde yerelde yöneticilerimizi belirlemek üzere sandığa gideceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakı çatısı altında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterildim. Öncelikle bizlere inanıp, güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Genel Başkanıma bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu güzel ittifakın çatısı altında tüm aday arkadaşlarımla birlikte nasip olur da yeniden seçilirsek, yeni dönemin en güzel şekilde planlamasını yapacağız. Çünkü hepimizin ortak paydası Manisa ve Manisa sevgisi" diye konuştu.

Konuşmasında kurmaylarına ve personellerine de yer veren Başkan Ergün, "Birazdan yapacağım sunumla sizlerle paylaşacağım güzel projeleri, hizmetleri elbette tek başıma yapmadım. Bu bir ekip işi. Sunumuma geçmeden önce benimle birlikte Manisa'ya hizmet etmek için gecesini gündüzüne katan Genel Sekreterime, MASKİ Genel Müdürlüğüne, tüm daire başkanlarıma, şoföründen çaycısına ve temizlikçisine varana kadar fedakar personellerimize ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Ergün, ilk olarak Manisa Belediyesi döneminde şehir merkezine kazandırdığı projeleri konuklarına anlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi kurulum süreci ve 17 ilçeye kazandırdıkları proje ve hizmetleri de tek tek anlatan Başkan Ergün, özellikle çevreci yatırımlar ve planlı bütçe ile Manisa Büyükşehir Belediyesinin ön plana çıktığına vurgu yaptı. Sunumunun son bölümünde yeni dönem projelerini açıklayan Başkan Ergün'ün konuşmaları, sık sık alkışlarla kesildi.

"Cumhur İttifakı'nın zaferiyle taçlandıracağız"

Kendisini sabırla dinleyen davetlilere teşekkür eden Başkan Ergün, "31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin Manisa'mıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bugüne kadar yaptıklarımızı, yeniden tercihinizi bizlerden yana kullanmanız durumunda önümüzdeki dönem yapacaklarımızı dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Özünde beka ve milli değerlerimiz bulunan Cumhur İttifakı çatısı altında 17 ilçemizde başarıya ulaşmak için aday arkadaşlarımla hizmetlerimizi anlatıyoruz. Oy vermiş, vermemiş ayrımı yapmadan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin her bölgesine ihtiyaç duyulan proje ve hizmetleri ulaştırmanın gayretinde olacağım. Bu bugüne kadar böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Çalışmalarımızla ve hizmetlerimizle bizlere güvenen Cumhurbaşkanımıza ve MHP Genel Başkanımıza teşekkürümüzü Manisa'yı Cumhur İttifakı'nın zaferiyle taçlandırarak edeceğiz" dedi.

"Manisa'nın hizmetkarlarıyız"

Manisa'ya hizmet sevdasıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: "Elbette eleştirileceğiz, elbette yeri gelecek yanlış anlaşılacağız. Ama biz tüm vatandaşlarımızı kucaklayacak çalışmaların içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bizler Manisa'nın hizmetkarlarıyız. Bu şehre hizmet etme onurunu bizlere bahşeden tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyor, inşallah 5 yıl daha sağlık ve sıhhat içerisinde bir arada olmayı yüce Rabbim'den niyaz ediyorum"

'Cengiz Ergün Sözü" başlığıyla gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, ilçe belediye başkanları, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP ve AK Parti Kadın Kolları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda Manisalı katıldı. Başkan Ergün'ü aday tanıtım toplantısında Büyükşehir ve MASKİ yönetimi deyalnız bırakmadı.

Cengiz Ergün'ün yeni dönem projeleri

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün'ün açıkladığı projeler şöyle: "Manisa merkez nazım ve uygulama imar planları

ilçe imar planları, Turgut Özal Mahallesi Toplu Konut Projesi, Bağbozumu Festivali, meslek edindirme kursları, İhtisas OSB Projesi, iş geliştirme merkezi, yatırım destek ofisi Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Emeği Destekleme Merkezi, Seracılığın Geliştirilmesi Projesi, kooperatifçiliğin desteklenmesi, Organize Sanayi Bölgesi Katlı Kavşağı Projesi, 486 araçlık Malta Parkı Tam Otomatik Otopark Projesi, 200 araçlık Ulupark Tam Otomatik Otopark Projesi, 415 araçlık otopark ve kapalı pazaryeri projesi (Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle), Akhisar Otogar Projesi, Salihli Otogar Projesi, 6 bin kilometre asfalt, altyapı atık yönetimi ve çevre koruma projeleri, Kula ve Salihli jeopark alanının turizme kazandırılması, bisiklet yolu projesi , Sarıgöl Kent Meydanı Projesi, Selendi Meydan Düzenleme Projesi, Gördes Şehit Üst Çavuş Özgür Artunç Bulvarı Ve Fatih Bulvarı, Köprübaşı Cumhuriyet Caddesi Prestij Cadde, Akhisar 15. Sokak ve 151. Sokak Prestij Cadde, Kırkağaç Atatürk Caddesi ve 53. Sokak Prestij Cadde, Gölmarmara Uğur Mumcu Caddesi Prestij Cadde, Huzurevi Ve Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Projesi, Alzeihmer Gündüz Bakım Evi Projesi, Saruhanlı Belediye Binası Ve Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi Projesi, Alaşehir Hal Projesi, Akhisar Bölge Hali Projesi, Ali Rıza Çevik İlkokulu Otopark Projesi, Demirci Masmek Binası Projesi, Kula Gençlik Merkezi Ve Kapalı Pazaryeri Projesi, Selendi Kapalı Pazaryeri Projesi, Gördes Pazaryeri ve Kapalı Otopark Projesi, Çocuk Eğitim Ve Eğlence Kampusu Projesi, Kırkağaç Belediye Hizmet Binası, Büyükşehir Koordinasyon Merkezi Ve Gençlik Merkezi Projesi (Kırkağaç Belediyesi işbirliğiyle), Köprübaşı Büyükşehir Koordinasyon Merkezi Ve Gençlik Merkezi Projesi, Saruhanlı Gençlik Merkezi, Kent Meydanı Ve Yeraltı Otoparkı Projesi, Gölmarmara Gençlik Merkezi ve MABEM Projesi, Demirci Koordinasyon Merkezi ve Gençlik Merkezi Projesi, Akhisar Koordinasyon Merkezi ve Gençlik Merkezi Projesi, Soma, Akhisar, Gördes, Demirci ilçeleri ve Yunusemre Muradiye Mahallesi Çocuk Kültür Ve Sanat Merkezi Projesi, Yunusemre Karacaahmet Türbesi, Saruhanlı Zeynel Dede Türbesi ve Kula Kaçıklar Evi Restorasyonu"

Kaynak: İHA