Başkan Ergün’den Salihli’ye doğal kaynak suyu müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli ilçe merkezine su verilen Bahçecik doğal kaynak suyunun verimini artırmak için yoğun uğraş verdikleri projede saha çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Ergün’den Salihli’ye doğal kaynak suyu müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli ilçe merkezine su verilen Bahçecik doğal kaynak suyunun verimini artırmak için yoğun uğraş verdikleri projede saha çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Başkan Ergün, bu çalışma sayesinde Salihli'ye verimi yüksek ve yeni isale hatlarından daha sağlıklı su vereceklerini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan toplantısında MASKİ bünyesinde yapacakları projelerden de bahsetti. Başkan Ergün, Bahçecik'ten mevcutta ilçe merkezine su verildiğini ancak taşıyıcı hatların ve dağıtım sistemlerinin ekonomik ömrünü tamamladığını ifade etti. Salihli merkeze daha verimli ve daha sağlıklı su ulaştırmak için yaklaşık 6 yıldır büyük bir titizlikle yeni bir proje hazırladıklarını ifade eden Başkan Ergün, projenin saha çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Başkan Ergün şunları söyledi:

"MASKİ Genel Müdürlüğü tarafında ise öncelikle Salihli ilçemize vereceğimiz müjde ile başlayalım. Salihli ilçe merkezimize Bahçecik doğal kaynak suyunu kesintisiz ve daha fazla vermek için arkadaşlarımız saha çalışmalarını hayırlısıyla tamamladı. 2018 yılından beri yani 6 yıldır arkadaşlarımız bu proje üzerinde çalışıyorlardı. Nihayetinde 2021 yılında 5 adet kaynağın tahsisi idaremize yapıldı. Bölgede su miktarının bol olması ve ileride yapılabilecek ek kaynak tahsis başvurularını da hesaba katarak yaklaşık 7 kilometrelik isale hattını saniyede 250 litre su taşıyacak şekilde yapacağız. Bu bölgede 1980'li yıllardan kalma 3 tane içme suyu isale hattı var. Gerek hatlarda yaşanan arızalar gerekse de hatların eskimesi nedeniyle artık değişmesi gerekiyordu. Kaptajların olduğu bölgeye 500 metreküplük toplama deposu ile eski servis deposunun ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle kot olarak en uygun alana 1000 metreküplük servis deposu inşa edeceğiz. Kısaca özetlemeye çalıştığım ve aşağı yukarı 6 yıldır çalıştığımız bu proje ile doğal kaynak suyunu hemşerilerimizin evlerine ulaştıracağız. Şimdiden Salihli'mize hayırlı olsun."

Asfaltta yeni hedef 850 kilometre

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde yürütülen asfalt çalışmaları hakkında da meclis üyelerine bilgiler verdi. Asfalt çalışmaları hakkında meclis üyelerine ve Manisalılara bilgiler veren Başkan Ergün, "Haziran ayının ikinci yarısında başlattığımız asfalt sezonu kapsamında bu yıl ki hedefimiz 750 kilometreydi. Bugün itibariyle 705 kilometreyi geçtik. Bu kapsamda hedefimizi de 100 kilometre daha arttırarak 850 kilometreye yükselttik. İnşallah hava şartları uygun olduğu takdirde inşallah bu hedefi de geçeriz. Hemşerilerimize daha güvenli ve konforlu yollar sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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