Başkan Eriş: "OSB’den 3 bin 500 veya 4 bin kişilik istihdam beklentimiz var"

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede 3 bin 500-4 bin kişilik bir istihdam beklentilerinin bulunduğunu söyledi.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, önemli açıklamalar yaptı. Eriş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımlarıyla gerçekleşen Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ndeki temel atma törenine katıldıklarını ifade ederek, "Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi, Ödemiş Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ortaklığıyla Ödemiş Organize Sanayisi'nin gelişimi için yoğun çalışmalarımız sonucunda daha önce bir firmanın temel atmasının ardından, ikinci ve önemli firmalarımızdan olan Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş.'nin temel atmasını Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin teşrifleriyle gerçekleştik" dedi.

Eriş, şöyle devam etti:

"Her geçen gün ilerleyen OSB sürecinde; Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da yaklaşık 3 bin 500- 4 bin istihdam oluşacağı yönünde beklentimiz bulunmaktadır. Bu sürecin bölgelerimiz için sosyal ve ekonomik hayatı olumlu yönde etkilerinin görüleceği bir süreçtir."

Kaynak: İHA