Başkan Erkoyuncu: “Konya Şeker ürettiği ürünler bazında çok iyi bir noktada”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, gelecek yıl yatırımlara başlayacaklarını belirterek, "Konya Şeker bugüne kadar her şeyi kendi imkanlarıyla, kendi gücüyle yaptı, çok daha iyisini yapar. Kurum yapı olarak da çok güçlü. Konya Şeker ve muhteviyatları ürettiği ürünler bazında da çok iyi bir noktada" dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker merkez kampüsünde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı konuşan Başkan Ramazan Erkoyuncu, "Kurum mali açıdan zordaydı. Biz geldiğimizde enerjide borç dolar bazlıydı. Hem Kangal Termik Santali'nin hem Soma Termik Santrali'nin borcu 1 milyar 140 milyon dolardı. Bunun 750 milyon doları Kangal, 390 milyon dolar kadarı da Soma'nındı. Kangal'ın 750 milyon dolarını yapılandırdık, yüzde 15 faizle TL'ye döndürdük. Gıdanın, tüm Konya'daki üretim yerlerinin 9 milyar 350 milyon dolar borcu vardı. Bu rakamı da yapılandırdık. 5,5 yıl gibi bir zamanda sabit yüzde 15 faizli olarak ödeyeceğiz. Bize göre sağlıklı bir sonuç çıktı. Biz bu gıdanın tüm borcunu çok rahat bir şekilde öderiz. Soma'nın bizden önce finansal olarak yeniden yapılanması gerçekleşmiş. Orası için en son Haziran ayında yaklaşık 53 milyon dolarını ödedik. Yılbaşında da bir 15 milyon dolar var, onun parası da hazır" dedi.

"Şeker üretimi konusunda bizimle hiç kimse rekabet edemez"

Yatırımlara da gelecek yıl itibariyle yeniden başlayacaklarını ifade eden Ramazan Erkoyuncu, "Battık bittik" gibi söylentiler artık tamamen bitti. Kurum kendi imkanlarıyla, kendi gücüyle yaptı, çok daha iyisini yapar. Kurum yapı olarak da çok güçlü. Konya Şeker ve muhteviyatları ürettiği ürünler bazında da çok iyi bir noktada. Özellikle şeker üretimi konusunda bizimle hiç kimse rekabet edemez, o noktada ve pozisyondayız. Patates cipsinde de çok iyiyiz. İnşallah seneye oranın da tekrar üretim kapasitesini artıracağız. İnşallah daha iyi şeyler olacak. Burada sadece eksik olduğumuz nokta bulgurdur. Meyve suyu ve içecekte de biraz zayıfız. Ama orada bile geçmişteki olumsuzluklar en azından şu anda başa baş vaziyette. Bulgurda bir ivme kazandık. Orası yeniden bir rehabilitasyon geçirdi. Çok şükür orada da sağlıklı bir sonuç aldık. Önümüzdeki günlerde de kapasite olarak yüzde 100 pozisyona çıkacağız. Ufak çaplı gelecek yıl yatırımlara başlayacağız. Hem şekerde hem bisküvide hem patates, cipste kapasite artırmaya başlıyoruz. GES'lere başlıyoruz, bu yıl patateste GES projemiz vardı. Temmuz ayında faaliyete geçti, çok da iyi gidiyor. 2,5-3 yıl gibi bir zamanda inşallah kendini amorti edecek. Üretici firmalar olarak GES'te avantajlıyız" şeklinde konuştu.

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"Pancarda çiftçinin umduğu fiyat gelecek diye tahmin ediyorum"

Başkan Erkoyuncu, daha önce belediye ve bakanlarla arsa satışı konusunda görüşmelerinin olduğunu fakat vazgeçtiklerini belirterek, herhangi bir arsa satışlarının olmayacağını vurguladı. Pancar fiyatlarıyla ilgili de konuşan Erkoyuncu, "Pancarın mısır gibi olmayacağını tahmin ediyorum. Mısırda çiftçi biraz üzüldü. Ama aynı şeyin şeker pancarında olmayacağını düşünüyorum. Pancarda çiftçinin umduğu fiyat gelecek diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Şeker'in tesislerinin satışı ile ilgili iddialarla ilgili ise Erkoyuncu, herhangi bir satışlarının olmadığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)