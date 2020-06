Başkan Fadıloğlu, 4 mahalle muhtarını ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 4 mahalle muhtarını ziyaret ederek mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi. Mahallede gerçekleştirilecek çalışmaları muhtarlarla istişare eden Başkan Fadıloğlu, muhtarların ağzından çıkacak her sözün kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Her fırsatta mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek mahalle sakinlerinin talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı Ali Polat, Kayaönü Mahalle Muhtarı Cafer Ceylan, Pirsultan Mahalle Muhtarı Tahsin Ateş ile Zeytinli Mahalle Muhtarı Şerafettin Kaplan'ı ziyaret etti. Muhtarlarla uyum içerisinde çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, özellikle son ayların en önemli gündem maddesi olan koronavirüs salgınına karşı muhtarlarla birlikte başarılı bir çalışma dönemi yaşadıklarını dile getirdi. Muhtarların, büyük bir özveriyle mesai mevhumu gözetmeksizin çalıştığını kaydeden Başkan Fadıloğlu, gayretleri dolayısıyla muhtarlara teşekkür etti.

"Belediyemiz ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz"

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı Ali Polat, "Bugün, ziyaretimize gelen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık 3 aydan beri pandemi süreci içerisinde tedbir amaçlı yan yana gelemiyorduk. Bu süre zarfında belediyemiz, mahallemizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Bu konuda belediyemize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun Başkanımız, daima telefonumuzun ucunda. Ne zaman bir sıkıntımız olsa gerek Başkanımız gerek Başkan Yardımcılarımız gerekse de müdürlerimizi arıyoruz ve sorunun giderilmesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Çok şükür ki belediyemiz ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamı diliyorum" şeklinde konuştu.

"Her türlü tedbirler anıldı"

Koronavirüs salgını dolayısıyla mahallede ilaçlama, dezenfekte ve temizlik çalışmalarının aksatılmadan yapıldığını kaydeden Kayaönü Mahalle Muhtarı Cafer Ceylan, "3 aydır süren bu salgın hastalıktan dolayı mahallemizdeki sıkıntılar konusunda bize yardımcı olan Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ve ekibi, her konuda bize yardımcı oldu. Mahallemizin tamamında ilaçlama, dezenfekte ve temizlik çalışmaları ilk günden bu güne düzenli aralıklarla aksatılmadan devam ediyor. Hastalığın yayılmaması konusunda gereken her türlü tedbirler anıldı. Mahalle Muhtarlığı olarak bizler de vatandaşlarımıza evlerinden çıkmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulunduk. Vatandaşlarımız da bu uyarılara uydular ve ellerinden gelen gayreti onlar da gösterdiler. Bu 3 aylık süreç içerisinde Başkanımız ile görüşemiyorduk. Yeni normalleşme dönemiyle birlikte sağ olsun Başkanımız, ilk fırsatta bizi makamımızda ziyaret etti. Mahallemizin sıkıntılarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Biz de mahallemizde olan eksikliklerimizi illettik. Bu sıkıntıların da en kısa sürede giderilmesi konusunda sağ olsun Başkanımız, ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Başkanımıza ve ekibine, bu 3 aylık pandemi süreci içerisinde yapmış oldukları her türlü hizmetten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA