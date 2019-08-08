Başkan Fadıloğlu’ndan esnafa müjde

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "İşyeri açma harçlarında yüzde 50 indirim kararı aldık. Bugünden itibaren uygulanacak indirimli tarife 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olacak" dedi.

Şehitkamil Belediyesi Ağustos Ayı 2. Birleşim Toplantısı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündemde yer alan 15 madde ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 16 madde görüşüldü. Meclis kararıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar ruhsat alacak esnafa yönelik harçlarda yüzde 50 indirim yapılacak. Bugün itibariyle başlayan uygulamadan binlerce esnafın faydalanması bekleniyor.

Son gün 31 Aralık 2019

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"2005/9207 Sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları konusunu düzenleyen yönetmeliğin 6. maddesi "yetkili iradelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz" hükmü doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirdik. İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi müessese, gayri sıhhi müessese ve umuma açık iş yerlerinde ruhsatlı olanların daha etkin ve ivedi bir şekilde denetlenebilmesi, ruhsatsız olanların ya da işletmecisi değişmiş olanların da ruhsatlandırılabilmesi için yaptığımız çalışmayı tamamladık ve Meclis gündeminde değerlendirdik. Daha verimli ve etkin sonuç alınması amacıyla Şehitkamil Belediye Meclisi'nde aldığımız karar neticesinde 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan dönemde hali hazır mevcut fenni muayene ücretlerini yüzde 50 oranında düşürdük. Esnafımızın bu büyük fırsatı değerlendirerek cezalı duruma düşmeden gerekli işlemleri yapması lehine olacaktır. Esnafımız, Şehitkamil Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü'ne gelerek gerekli işlemleri yapabilir. Esnafımız, ayrıca belediyemizin resmi web sayfasından da ilgili evraklarla başvuru yaparak işlem yapabilir. Web sayfası üzerinden yapılan işlemlerden sonra iş yerleri ruhsatlandırılacak esnafımızın ruhsat belgesi, personellerimizce kendilerine teslim edilecektir. Kararın, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: İHA