Başkan Fatih Çalışkan’dan minik öğrencilere hediye

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, okul öncesi ve 1. Sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Fatih Çalışkan’dan minik öğrencilere hediye

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, okul öncesi ve 1. Sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Fatih Çalışkan, İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlenen törenin ardından Kaymakam İsmail Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ile birlikte ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek ana sınıfı öğrencilerine boyama kitabı, kalem seti, silgi ve kalemtıraş, 1.Sınıf öğrencilerine ise defter ve kalem seti hediye etti.

Belediye olarak ülkenin geleceği olan çocukların en iyi ve kaliteli eğitimi almaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Çalışkan," Düzenlenen ilköğretim haftası programında yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanını, başta öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte paylaştık. Daha sonra Kaymakamımız İsmail Tosun ile birlikte okullarımızı ziyaret ederek, hediyelerimizi çocuklarımıza ulaştırdık. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimize ve tüm eğitim camiamıza en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Fatih Çalışkan’dan minik öğrencilere hediye

Başkan Fatih Çalışkan’dan minik öğrencilere hediye

Başkan Fatih Çalışkan’dan minik öğrencilere hediye

Başkan Fatih Çalışkan’dan minik öğrencilere hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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