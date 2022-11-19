Başkan Feyyaz Soylu'nun çabalarıyla Ceylanpınar’da doğalgaz sevinci

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yoğun girişimleriyle ilçede başlayan doğalgaz alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk etapta 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerine doğalgaz verilmeye başlandı.

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Başkan Feyyaz Soylu'nun çabalarıyla Ceylanpınar’da doğalgaz sevinci

Haziran ayında Ceylanpınar'da doğalgaz alt yapı çalışmalarının startının verilmesiyle başlayan çalışmalarda 2 mahalle doğalgaza kavuşuyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yoğun çabalarıyla başlayan doğalgaz alt yapı çalışmalarının tamamlandığı 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerine doğalgaz verilmeye başlandı.

CEYLANPINAR'DA DOĞALGAZ SEVİNCİ

Doğalgazın ilçeye daha güvenli dağıtılması amacıyla ilçe girişinde yer alan Doğalgaz Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunun açılışı gerçekleştirildi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve AKSA Doğalgaz Şanlıurfa Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açılışa, İlçe Kaymakamı Emrah Uzun, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AKSA Doğalgaz yetkilileri, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstasyonunu gezen Soylu ve beraberindekiler doğalgaz vanasını açtı, kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi.

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AÇILIŞA ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Gerçekleşen açılışının ardından 15 Temmuz mahallesindeki AKSA Ceylanpınar Şubesini ziyaret eden Soylu, burada vatandaşların abonelik işlemlerini takip etti. Burada yetkililerden bilgi alan Soylu, doğalgaz abonelik işlemlerini tamamlayan ve tesisat bağlantısını yapan vatandaşların cuma günü doğa dostu doğalgaz ile ısınarak bu konforu yaşayacağını belirtti.

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