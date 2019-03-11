Başkan Fındıkoğlu, Vali Karadeniz’i ziyaret etti

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, beraberinde Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, SGK Kastamonu İl Müdürü Zafer Şimşek ve Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Fındıkoğlu, Vali Karadeniz'e 2019 Yılı İstihdam Seferberliği hakkında brifing verdi.

Kaynak: İHA