Başkan Genç, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 85 mahallenin muhtarı ile birlikte 23. kez bir araya geldi.

2014 yılından itibaren Ortahisar'ın tüm mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişarelerde bulunan Genç, Ortahisar'ı şehrin tüm paydaşları ile yönettiklerini söyledi. Genç, "Beton santralimizi, şantiyelerimizi kurduk ve yola koyulduk. 2014 yılından bugüne kadar yeni kurulan belediyemiz ile birlikte vatandaşlarımıza hizmetlerde bulunduk. Allah'ın izni ile yeni dönemde 85 mahallemizin tamamına gittiğimizde de 4 yıllık süreçte vermiş olduğumuz hizmeti göreceğiz ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Yeni dönemde siz değerli muhtarlarımız ile birlikte hizmetlere devam edeceğiz ve daha güzel bir Ortahisar, daha yaşanabilir bir Ortahisar meydana getireceğiz" dedi.

İlçede bulunan muhtarların ofislerini daha çalışabilir bir alan haline getirmek için çalışmalara başlattıklarını dile getiren Başkan Genç, "Birçok mahallemize yeniden muhtarlık ofisi yaptık. Mevcut olanları da iyileştirdik ve tüm muhtarlarımıza bilgisayardan, kırtasiye malzemesine kadar yardımda bulunarak vatandaşlarımıza hizmet etmeleri noktasında yardımcı olduk. Yeni dönemde de bu hizmetlerimiz devam edecek. Bizler vatandaşımıza hizmeti sizlerle birlikte yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde 52 bin 900 muhtar olduğunun altını çizen Genç, "Türkiye'de 52 bin 900 muhtarımız görev yapmakta ve bu muhtarların 32 bin 500'ünün oluşturmuş olduğu Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu var. Bu konfederasyonun başına Trabzonlu bir ismin gelmesi bizleri gururlandırdı. 81 ilin içerinden Trabzon'un seçilmesi, muhtarların genel başkanının bizden olması gerçekten gurur verici. Bu durum sadece bölgede değil yurt genelinde de ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA