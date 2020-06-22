Başkan Geylani: “30 yıllık sorunu çözüyoruz”

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'ne akan kanalizasyon hatlarını arıtma tesisine bağlıyor.

Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Saray Mahallesi'nde bulunan ve Van Gölü'ne akan kanalizasyon ve pis su giderlerinin arıtma tesisine bağlanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Saray Mahallesi Şehit Hayrullah Sokak'ta kazı çalışmaları ile uzun yıllardır Van Gölü'ne akıtılan kanalizasyon ve pis su atıklarının terfi merkezine bağlanması işlemi devam ediyor.

30 yıllık sorunu çözdüklerini belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçemizde uzun yıllardır devam eden sorunların tek tek çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Başkan Geylani, "Saray, Sahil ve İşletme mahallelerinde bazı bölgeler altyapı yenileme projesine eklenmemişti. Göreve geldiğimizde bu alanların altyapısının değiştirilmesi ve yenilenmesi için çalışmalar yaptık. Allah'a şükür bu alanları da projeye dâhil ettik. Bu bölgelerde altyapı yetersiz olduğu için bazı evlerde pis su atığı konusunda sorunlar oluşuyordu. Vatandaşlarımızı bu sorunlardan kurtarmak için ekiplerimiz çalışmalara başladı. Tabi bu bölgede uzun yıllardır Van Gölü'ne akan pis su kanalları vardı. Bu da doğal olarak gölümüzün kirlenmesine neden oluyordu. Bu hattı da yine Saray Mahallesi'nde bulunan terfi merkezine aktarmak için çalışmalara başladık. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bu gölgede bulunan evlerin sorununu çözerken, Van Gölü'nün korunması ve temiz kalması için hiçbir şekilde artık pis su gideri olmayacak" dedi.

Kaynak: İHA