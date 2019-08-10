Başkan Geylaniden Kurban Bayramı mesajı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Geylani, mesajında bayramın Tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ettiğini belirterek, "Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki dayanışmayı pekiştirme günleridir. Kardeşliğimizi güzel duygularla pekiştirdiğimiz bayram günlerinde sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan kurbanın ve bayramın anlamını çok iyi idrak etmeliyiz. Kurban bir nevi elimizle verdiğimize gönlümüzü de vermektir. Bu günler, Hac ibadetinin ifa edildiği, milyonlarca Müslümanın, dualar eşliğinde, kardeşlik manzarası ortaya koyduğu günlerdir. Bu vesile ile başta Tatvanlı hacılarımız olmak üzere tüm hacılarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Allah'tan niyaz ederim. Bayram bütün kardeşlerimizle birlikte yaşanabilirse anlamlıdır. Dayanışma içerisinde, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak, aile büyüklerimizin hayır dualarını alarak, çocukları, öksüzleri ve yetimleri sevindirerek bayram sevincini çoğaltmalıyız. Kurbana da ortak olalım, muhabbete de. Kurbanı da keselim küslüğü de. Bekleyenlerimizi hatırlamalıyız; kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine vesile olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nızı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize ve İslam dünyasına sağlık, huzur, esenlikler getirmesini, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sevgi, barış ve hoşgörünün hâkim olduğu nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA