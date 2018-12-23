Başkan Göçer’den Doğu Türkistan açıklaması

Anadolu Eksen Sendikası Adıyaman İl Başkanı Cafer Alpaslan Göçer, Doğu Türkistan ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Doğu Türkistan'da yaşayan bir Müslüman ve Türk olmanın zor olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulunan Başkan Göçer, "Doğu Türkistan Müslüman'dır ve Türk'tür. Tarihte Türk Milleti 751 Talas savaşından sonra İslam ile şereflenmiş ve o günden bu güne Türklük yeni bir kimlik kazanmıştır. Doğu Türkistan'da Türk olmak da Müslüman olmak da çok çetindir. Hele ki hem Müslüman hem de Türk iseniz onurunuz ve değerleriniz hat safhada aşağılanacak ve esaret içerisinde yaşamaya mahkum edileceksinizdir. 1933 yılında Türkiye nüfusu 14 milyon dolaylarında iken Doğu Türkistan nüfusu ise 13 milyon dolaylarında idi. Günümüze gelindiğinde ise nüfusu 80 milyonu aşan bir Türkiye ile 25 milyon nüfuslu bir Doğu Türkistan görüyoruz. Benzer aile özelliklerine sahip olmamıza rağmen nüfus artışlarındaki bu yavaşlama Çin'in onlar üzerindeki, hapis ve idam cezalarındandır. Camilerde cemaatle namaz kılamazsınız. Dini nikah kıyamazsınız, 50 yaşı geçmemiş iseniz camilere girişiniz yasaktır. Evinizde kuran okuduğunuz görülür ise hapse atılırsınız ve erkeksiz kalan evlere de kardeş aile politikası dedikleri usulde Çinli bir erkek verilir. O erkek aslında bir ajandır ve sizin davranışlarınız rapor etmektedir. Nefsani isteklerine uymadığınız taktirde sizi rapor eder ve siz de hapse atılırsınız. Burada sayamadığım nice zulümler var ben sadece en hafif sayılacakları belirttim. Sadece empati yapalım, yani kendimizi onların yerine koyalım. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olmaktan Allah'a sığınalım" diye konuştu.

Kaynak: İHA