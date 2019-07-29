Başkan Gökhan Gürel’ den anız yakmayın uyarısı

Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, çiftçileri anız ve kuru otları yakmamaları hususunda uyardı.

Başkan Gürel, tarım alanlarında kaydedilen teknolojik gelişmeyle birlikte, hububat hasadı yapan biçerdöverlerin bitki saplarını yüksekten kesmesiyle tarlalar üzerinde bırakılan atık miktarının arttığını vurguladı.

Gürel "Bu otlar ve saplar,ekonomik değer taşımadığı gerekçesiyle,toprakla karıştırılıp gübre yapmak yerine maalesef ateşe verilmektedir. Dolayısıyla toprağın organik madde miktarı azalmakta, bu da verimsizliğe yol açmaktadır. Ne acıdır ki çiftçilerimiz önce bitki artıklarını kendi elleriyle yakıp sonra da ekecekleri ürüne fayda sağlasın diye binlerce lira karşılığında organik gübre kullanmaktadır. Oysa bitki artıklarının ve toprağın canlılığını yakmadan bu fayda kendiliğinden sağlanabilmektedir. Anız yangınları, toprağın yapısında ve bitki büyümesinde önemli fonksiyonu olan organik maddeyi azaltmakta, toprak sıcaklığının yükselmesi sonucu toprağın mikrobiyolojik aktivitesi gerilemekte ve biyolojik denge bozulmaktadır. Sonuç itibari ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulması sonucu verimlilik düşmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA