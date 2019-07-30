Başkan Güder çocuklarla bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan "Parklarımıza Sahip Çıkalım" projesi kapsamında çocuklarla parkta bir araya geldi. Başkan Güder, "Parklarımızın yaşanabilir, ailelerin gelip oturabildiği alanlara dönüştürme adına belediye olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Çocukların sosyalleşmesi amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan "Parklarımıza Sahip Çıkalım" projesi kapsamında Fırat Gençlik Merkezi ile birlikte Çöşnük Çocuk Parkında bir etkinlik gerçekleştirildi. Çöşnük Mahallesinde bulunan çocukların ve Eyüp Sultan Cami Yaz Okulu öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç, bazı belediye meclis üyeleri, bazı birim müdürleri ve çocuklar katıldı. Etkinliğe katılan çocuklar, badminton, masa tenisi, basketbol, ok atışı ve halat çekme gibi farklı oyunları bir arada oynayarak, güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak başlatılan "Parklarımıza Sahip Çıkalım" projesinin önemine dikkat çekerek, "Battalgazimizin en büyük mahallelerinden ve 20 binin üzerinde nüfusu olan, 14 bin civarında seçmeni olan Çöşnük Mahallemizdeyiz. İlçemizde bulunan, mahallemizde bulunan parklarımıza sahip çıkıyoruz. Özellikle parkların civarındaki insanları parklara dahil etme anlamında, parkları sahiplendirme anlamında yapmış olduğumuz çalışmaların bir tanesini bugün Çöşnük'te gerçekleştiriyoruz. Özellikle mahallemizde olan çocuklarımızı parklarımıza sahip çıkmaları adına, parklarımızda vakitlerini geçirme adına, özellikle enerjilerini belki parklarda giderip en azından evlerinde biraz daha sakin olmaları adına, anne babalarını rahatlatma adına bu çalışmalarımızı başlatmış olduk. Ve bölgemizde 102 parkımız var. 102 parkımızda da mahallelilerimizle beraber parklarımıza iniyoruz, parklarımızda oturuyoruz. Ve şu an muhtarımız yanımızda, diğer sakinlerimiz ile beraberiz. Konuştuğumuzda parkların önceye nazaran çok değiştiğini, belki muhtarımız şuan kendileri de ifade etmiş olacaklar. Gerçekten artık parklarımızın yaşanabilir, ailelerin gelip oturabildiği, vakitlerini geçirebildiği alanlara dönüştürme adına belediye olarak bu çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Özellikle burada şunu amaçlıyoruz. İnsanlar apartman hayatının biraz dışına çıkıp, sosyal entegrasyonu sağlama adına, aileler arasında irtibatı sağlama adına, diyoruz ki bir aile bir demlik çayını alsın, diğer ailemiz paspasını alsın, diğer ailemiz çerezini alsın, gelip bu halkın ortak malı olan yerlerde en azından kendi aralarındaki ilişkiyi güçlendirme adına, parkların güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Maalesef insanlar aynı apartmanda oturup birbirleri ile muhabbeti olmayan, selamlaşmayan insanımız var. Bu da toplumun ayrışması demek, birbirinden uzaklaşması demek, birbirine yabancılaşması demek. Biz bu oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına, insanların birbirlerini sahiplenmesi adına ortak alanları aktif duruma getirmeye çalışıyoruz. Ortak alanlarımızdan bir tanesi parkımız. Bugün Çöşnükteki parkımızdayız. İnşallah Battalgazimizdeki tüm parkları, yöredeki insanlar tarafından kullanılabilen ortak alanları haline getirme adına, dezavantajlı grupların buraları işgal etmesini engelleme adına bu tür çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Çocuklarımızı değişik spor etkinlikleri ile tanıştırmak, belki bugüne kadar hiç ilgilenmedikleri, bilmedikleri, alakadar olmadıkları spor faaliyetleri var. İnşallah bu tür sportif etkinlikleri de yaygınlaştırma adına bu çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Sosyal Yaşam Merkezinin Çöşnük Mahallesine ayrı bir değer kattığını belirten Başkan Güder, "Çöşnük Mahallemiz, Malatyamızın güzide yerlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz yukarıda Yaşam Merkezimiz var. İnşallah bir kaç güne kadar tüm birimler faaliyete geçmiş olacak. Şuan öğrencilerin eğitimleri devam ediyor. İnşallah 1 Ağustos'tan itibaren yetişkinlerinde istifade edebileceği birimleri orada faaliyete geçireceğiz. YİMPAŞ'ın yerine biliyorsunuz SGK'yı inşallah onunla görüşmelerimiz var, orayı mezbelelik halinden, atıl halinden çıkarıp orayı da daha böyle insanların gidip, gelebildiği, sakin ortamdan çıkarmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz orada 3 tane büyük 30 metrelik yolumuz var. Onun şu an çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu.

Çöşnük Mahallesi Muhtarı Burhan İnanç ise, parkları herkesin sahiplenmesi gerektiğini belirterek, "Bizim amacımız parkları insanlarımızın oturabileceği bir hale getirmek istiyoruz. Eğer o hale getirebilirsek, bacılarımız, ablalarımız, çocuklarımız hepsi akşamları gelip parkta oturacaklar. Daha iyi bir hale gelecek. Şu anda evler çok sıcak, insanlar parklara gelmek istiyor. Biz o hale getirebilirsek insanlar gelir, parklarda rahat ederler. Bizim o hali yakalamamız lazım. İnsanları ne kadar mutlu edersek, bizim mutluluğumuz onların mutluluğudur. Onları yakalamamız lazım, çaba sarf etmemiz lazım, bunları yakalayabilirsek çok iyi olur" diyerek, başlatılan projenin yerinde bir proje olduğunu ve projeyi destek Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA