Başkan Güder hayvan pazarını ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı öncesi Malatya Canlı Hayvan Pazarında üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi. Başkan Güder, "Üreticilere sahip çıkarken, tüketicilerin haklarını da korumamız lazım" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu ve Battalgazi Belediye Meclis Üyeleri Burak Sürmeli, Abuzer Altun ile birlikte Kurban Bayramı öncesi Malatya Canlı Hayvan Pazarında üretici esnafla bir araya geldi. Burada üreticilerin sorunlarını dinleyen Başkan Güder, üreticilerle bir süre sohbet etti. Burada konuşan Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, "Eksiklikler ve aksaklıklar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu ise, Başkan Güder'in halkın içerisinde bir başkan olduğunu belirterek, "Seçildiği günden beri halkın içerisinden hiç ayrılmadı. Halkın adamıdır kendisi. Bundan sonrada öyle devam edeceğine inancımız tamdır. Başkanımıza bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, kurbanlık satışlarının birkaç gün içerisinde hareketleneceğine inandığını belirterek, "Pazarımızdaki satıcılarımızın durumları, alıcılar ne minval üzerindeler, onlarla görüşme hedefiyle bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bugün memur maaşları ödenecek. Pazarımız daha da kalabalıklaşacak ve alım satımlar bayrama kadar artarak devam edecektir. Bu süreçte bizim temennimiz üreticinin mağdur edilmemesi. Üreticilere sahip çıkarken de tüketicilerin haklarını da korumamız lazım. Kendimizde bir hayvan üreticisi olarak biliyoruz ki, üreticilerimiz sıkıntılı süreçler yaşıyordu. Sıkıntılar devam ediyor. Gerek STK başkanlarımızla birlikte 20 gün önce Tarım Bakanımızı Atatürk Orman Çiftliğinde ziyaret etmiştik. Kendisine hayvancılıkla ilgili sorunlarımızı gündeme getirmiştik. Et Balık Kurumunun bu süreç içerisinde alım yapmaması hasebiyle piyasanın tıkandığını, üreticilerin sorun ve sıkıntı yaşadığını ifade etmiştik. Bakanımız da hemen Et Balık Kurumu Genel Müdürüne talimatlarını verdiler. 29 liraya kesilen ithal hayvanın 31 Liraya Et Balık Kurumu tarafından kesileceği, yine 30 liraya kesilen yerli hayvanlarımızın 32 Liraya kesileceği Genel Müdürlüğümüz tarafından duyuruldu. İnşallah bayramdan sonrada bu kesimler devam edecek. Üreticilerimiz özellikle yem girdilerinin çok yüksek olması hasebiyle zarar ettiklerini, bu zararı biz en aza indirme adına bakanlık nezdinde girişimlerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Battalgazi Belediyesi olarak çiftçilere yönelik makine parkuru oluşturacaklarını belirten Başkan Güder, "Bizde belediye olarak seçimden önce üreticilerin sorun ve sıkıntılarını yakından bilmemiz hasebiyle özellikle çiftçimize hitap edebilecek bir makine parkurunu oluşturmak için projelerimiz ve sözlerimiz vardı. Şu an o projeler üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Ağustos'un 20'sinde projelerimizi teslim edeceğiz. Özellikle çiftçilerimizin sahip olamadığı, yada sıklıkla kullanmadığı makineleri inşallah Battalgazi Belediyemizin bünyesinde bir parkur oluşturacağız. Belirli kurallar dahilinde bu makineleri çiftçilerimizin istifadesine sunacağız. Ziraat Odası Başkanlarımızla da bu görüşmelerimizi yaptık. Malatyamız sanayi kenti olmasının yanında iyi bir tarım kenti. Şehrimizde ciddi oranda hayvancılık da mevcut. Bizim bu yatırımlarla sektöre sahip çıkmamız lazım. Üreticimizin yanında durmamız lazım. Üretim ve pazarlama alanlarında üreticimizi ve tüketicimizi yalnız bırakmamamız gerekiyor. Bu hususta biz Battalgazi Belediyesi olarak özel gayret sarf ediyoruz. Bundan sonra özellikle hayvansal ürünlerin satışı noktasında düşüncelerimiz var. Burada amacımız hem üreticimizin elinde bulunan malın şişmesini engellemek, diğer taraftan da tüketiciye biraz daha sağlıklı ve ekonomik olarak hizmet sunmak amacıyla düşüncelerimiz var" diye konuştu.

Kaynak: İHA