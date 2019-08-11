Başkan Güder, vatandaşların bayramını kutladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı dolayısıyla güne Ulu Camii'de bayram namazı kılarak başladı.

Bayram namazı sonrası cami cemaati ile bayramlaşan Güder, daha sonra Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından Hürriyet Parkı'nda ortaklaşa düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazını Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de kıldı. Namaz sonrası Ulu Cami önünde vatandaşların bayramını kutlayan Güder, vatandaşlarla ayaküstü sohbet edip, çocuklarla yakından ilgilendi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı'nın ilk gününde son olarak Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından Hürriyet Parkı'nda ortaklaşa düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katıldı.

Bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Güder, "Kurban Bayramı'nın öncelikle Malatya'mız için, ülkemiz için, tüm İslam alemi için, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Her günümüzün bayram tadında geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA