Başkan Gülsoy, Türkiye Ekonomi Şurası’nda İç Anadolu Bölgesi’ni temsil etti

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde, TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen Şura; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili bakanlar, 365 Oda-Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve çok sayıda iş insanının katılımıyla gerçekleştirildi.

365 Oda ve Borsa Başkanları arasından belirlenen iş dünyası temsilcilerinin, 7 bölgenin sektörler ve bölgeler sorunlarını dile getirdiği Şura'da, İç Anadolu Bölgesini temsilen KTO Başkanı Ömer Gülsoy konuşma yaptı.

Başkan Gülsoy, bölgenin ve şehrin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri doğrultusunda, bölgedeki 69Oda ve Borsa adına hükümetten talepte bulundu.

Sorun ve ilgili çözüm önerilerini belirli başlıklar halinde aktaran Başkan Gülsoy; İç Anadolu Bölgesindeki şehirlerin ve OSB'lerin demiryolu hatlarıyla bağlanması, demiryoluyla yük taşımalarındaki yüksek nakliye maliyetlerinin düşürülmesi, yatırım teşvik sisteminin ilçe ve sektör bazlı olarak yeniden düzenlenmesi, alt yapısı biten karma ve ihtisas OSB'lerde yatırımcı çekmek üzere özel teşvikler tasarlanması, İç Anadolu'nun tarım bölgelerine bölge dışından su temin edilmesi, başlamış ve devam eden lojistik merkez yatırımlarının tamamlanması, Ankara'dan yurtdışı çıkış uçuş hatlarının sayısının artırılması, yerli ürünlerin kamu kurum ve kuruluşlarında kullanım alanlarının artırılması, zorunlu istihdam uygulamalarının gözden geçirilerek revize edilmesi gibi konularda iyileştirilmelere gidilmesi yönündeki taleplerini dile getirdi.

Her geçen gün daha da gelişen Kayseri'nin artık kendi yağında kavrulamayacak kadar büyüdüğünü belirten Başkan Gülsoy, şehrin marka değerinin artırılması adına hayata geçirilmesi elzem olan konulara da değinerek öncelikle, tarım ve hayvancılık potansiyeli göz önüne alınarak, Kayseri'nin İPARD destekleri kapsamına dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Tüccar eksiğini görmesini bilendir" sözüyle hareket ettiklerini söyleyen Başkan Gülsoy,bir ilin deniz ulaşımı olmamasının şehir ekonomisi için ciddi bir sorun teşkil ettiğini, fakat yapılacak kara ve demir yolları aracılığıyla bu eksikliğin giderileceğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin iç bölgeleri otoyollarla ve demir yollarıyla, küresel bağlantılar kurulabilmeli, bu kapsamda devam eden YHT projesi bir an önce yapılmalı, Kayseri havalimanı terminalinin kapasitesi artırılmalı, otoyol bağlantıları öncelikli olarak yapılmalı, Kayseri'yi Güneye bağlayacak demir yolu hatları ( Antalya-Konya-Mersin) gerçekleştirilmeli, demiryolları tekelci değil rekabetçi fiyatlama yapmalı, Erciyes Kayak Merkezi'nin de desteklenmesi için charter uçuş destekleri sağlanmalıdır."

Başkan Gülsoy, Kayseri'nin stratejik endüstriyel yatırımlar açısından da uygun olduğunu vurgulayarak; yerli otomobil, savunma ve diğer stratejik yatırımların yapılırken, fizibilite aşamasında Kayseri'nin de değerlemeye tabi edilmesi yönünde talepleri olduğunu bildirdi.

Yakınmıyoruz, yekiniyoruz diyen Başkan Gülsoy, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı nezdinde ilgili bakanlara teşekkür ederek, hükümetin vermiş olduğu desteklerle belirlenen hedeflere kısa sürede ulaşacaklarını inandıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA