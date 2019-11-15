Başkan Gülsoy: "üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek için bir tahkim kurulu kuruyoruz"

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) "Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM) Uygulamaları Ve Tahkim Süreçleri" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; üyelere daha iyi hizmet edebilmek için tahkim kurulu kurulacağını ifade ederek; "Hepimizin bildiği üzere ticari yaşantı içinde taraflar arası karşılaşılan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar iş dünyasının önemli konularından birisidir. Günümüzde bu konuların çözümünde tahkim ve arabuluculuk müesseseleri ön plana çıkmaya başladı. Uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözüme kavuşturulmasını öngören söz konusu tahkim ve arabuluculuk mekanizması iş dünyasının yargı üzerindeki iş yükünü azalttığı gibi iş insanı da yorucu uzun süreçlerden kurtarmaktır.

Bu doğrultuda biz de Kayseri Ticaret Odası olarak 2019 yılı başında üyelerimizin hukuki uyuşmazlıklarını mahkemeye taşınmadan, zaman ve itibar kaybına neden olmadan, daha kısa sürede çözülerek ortadan kaldırılabilmesini sağlayarak şeffaf ve adil hizmet vermek amacıyla, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi çalışmalarına başladık. Ekim ayı itibariyle tamamladığımız çalışmalar neticesinde bu merkezi bünyemizde kurmak adına konuyu Oda Meclisimize taşıdık ve kısa adı KATATOM olan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin Odamız bünyesinde kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Çalışmalarını sonlandırdığımız ve resmiyete kavuşturduğumuz KATATOM, oda hizmet binasında yer alacak olup üyelerimiz kolaylıkla ulaşarak uzmanlarımıza danışabilecek, sorunlarına çözüm arayabilecekler. Alanında uzman, tarafsız kişilerin yer alacağı merkezimizde, ticaret ve iş hukuku uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm hizmeti verilerek; tarafların mevcut sorunlar üzerinde tartışarak zaman kaybetmeleri önlenecek ve mahkemelerden daha ılımlı çözümler bulma yolunda ilerlenecektir" şeklinde konuştu.

Başkan Gülsoy'un konuşmasının Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek katılımcılara bilgiler verdi.

Kaynak: İHA