Başkan Gültak: "Temiz bir dünyada yaşamak, tüm canlıların en doğal hakkı"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gültak, "Temiz, sağlıklı ve düzenli bir doğa ve çevrede yaşama hakkı, tüm insanlar kadar bütün canlıların en doğal hakkıdır" dedi.

Mesajında Gültak, gelişen sanayi ve teknoloji sonucu ortaya çıkan atıkların dünyanın geleceğini tehdit ettiğine dikkat çekti. Çevre sorununun, tüm dünyayı ilgilendiren ortak bir mesele olduğuna işaret eden Gültak, doğa ve çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'de daha etkili ve verimli kullanılmasına yönelik projelere ağırlık verilmesinin önemine değindi. Gültak, "Temiz, sağlıklı ve düzenli bir doğada ve çevrede yaşama hakkı, tüm insanlar kadar bütün canlıların en doğal ve dokunulmaz hakkıdır. Ecdadımızın bizlere mirası; bizlere de çocuklarımızın emaneti olan dünyanın, temiz ve sağlıklı kalabilmesi için üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeliyiz. Akdeniz Belediyesi olarak, çevremizin korunması adına sahadaki ekiplerimiz, ilçe genelinde günde 350 tondan fazla çöp ve atık toplamakta ve bu atıklar Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisine ulaştırmaktadır. Mobil ekiplerimiz ilçenin dört bir yanında aralıksız temizlik çalışması yaparken, insanlarımıza rahat nefes alabilecekleri yeni parklar kazandırmak için de yoğun bir mücadele sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Dünyayı, doğayı ve çevreyi korumaya yönelik, ekosistemin sürdürülmesine katkı sunacak her türlü proje ve kampanyayı desteklemeye hazır olduklarını belirten Gültak, belediye olarak caretta caretta deniz kaplumbağalarının Kazanlı ve Adanalıoğlu sahillerindeki üreme alanlarında, ekiplerin periyodik temizlik çalışması, park ve yeşil alanlarda da çiçek ekimi ve ağaç dikimi gerçekleştirildiğini dile getirdi. Gültak, "Ekosistemin korunması adına yapılabilecek her türlü projede yer almaya; çocuklarımıza sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını sunmak için kentimizin dinamikleri ve gönüllülerle ortak hareket etmeye daima hazırız. Doğanın bizlere sunduğu nimet ve güzellikleri korumak; dünyamıza ve çevremize zarar veren kirliliği önlemek hepimizin ortak görevi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA