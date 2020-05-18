Başkan Günel, bayram mesajı yayınladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

19 Mayıs 1919, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir ülke kurma yolunda atılan en önemli adım olduğuna dikkati çeken Başkan Ömer Günel'in mesajının tamamı şöyle: " Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıktığı 19 Mayıs, Türk milletinin özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesidir. 19 Mayıs 1919, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir ülke kurma yolunda atılan en önemli adımdır. Ulu Önderimiz, milletimizin esaret altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği bağımsızlık mücadelesini başlatan bu önemli günü, "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz" sözü ile seslendiği gençlerimize armağan etmiştir. Enerjileri, taptaze dimağları, yaşama sevinçleri ve umutları ile gençlerimizi bu ülkenin istikbali olarak görmüştür. Bizler de içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte gençliğin gücü, azmi ve heyecanı ile çalışmayı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Yaşanan pandemi nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı alanlarda, yan yana, omuz omuza kutlayamasak da biliyoruz ki yüreklerimiz hep yan yana olacak. Başta bu ülkeyi bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, nice güzel ve sağlıklı günlerde buluşmak ümidiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum "

Kaynak: İHA