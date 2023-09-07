Başkan Günel: “Gençlerimizin geleceği için Kuşadasıspor’a sahip çıkalım”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TFF 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Kuşadasıspor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Başkan Günel: “Gençlerimizin geleceği için Kuşadasıspor’a sahip çıkalım”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TFF 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Kuşadasıspor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Teknik heyetten takımın son durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, "Öncelikle ekibimize başarılar diliyorum. Bu yıl hedefe ulaşacağımıza olan inancım tam. Gençlerimizin spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durması ve gelecekleri için Kuşadasspor'a sahip çıkmalıyız" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ligde cumartesi günü saat 16.30'da Özer Türk Stadı'nda Akhisar ile karşılaşacak olan Kuşadasıspor'un kamp yaptığı oteli ziyaret ederek futbolculara moral dopingi yaptı. Oyucularla bir süre sohbet eden Başkan Ömer Günel, bir eksiklerinin olup olmadığını sordu. Teknik direktör Fatih Çardak'tan siyah-beyazlı ekibin son durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, daha sonra takıma baklava ikramında bulundu. Yeni sezonda şampiyon olacaklarına yürekten inandığını ifade eden Başkan Ömer Günel, tüm Kuşadalıları 90 dakika boyunca takıma destek olmaları için Akhisar maçını izlemeye davet etti.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Kuşadasıspor'un kendileri için çok önemli olduğuna değinen Başkan Ömer Günel, "Biz göreve geldiğimizde Kuşadasıspor 24 sene sonra yeniden profesyonel lige yükseldi. O günden bugüne kadar takımımıza destek veren özverili arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Bizim bu seneki hedefimiz de takımın şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmesi. Ama bunun için Kuşadasıspor'un kurumsal kimliğini sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Bunun için yönetimle ortak bir çalışma içerisindeyiz. Planlamamamızın içerisinde Kuşadasıspor'a yeni bir tesis kazandırmak ve alt yapıya daha çok yatırım yapmak var" dedi.

"Gelecek nesillere hizmet ediyoruz'

Kuşadası'nda yaşayan herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Başkan Ömer Günel, "Çünkü kentimizin ortak değeri olan Kuşadasıspor'a verilen destek aslında çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapmak anlamına geliyor. Çünkü bugün uyuşturucu kullanımı ilkokula kadar inmiş durumda. Biz Kuşadasıspor'u ne kadar profesyonel ligde tutar, cazip hale getirir ve altyapısını güçlendirirsek aslında gelecek nesillere hizmet etmiş oluruz. Bir süre sonra Kuşadaspor'un lisanslı ürünlerinin satılacağı bir mağaza açacağız. Buradan bir atkı, şapka veya forma alan da bizim destekçimiz olacak. Bugün Kuşadası'na iş insanları ve firmalar kentimizden para kazanılacağını bildiği için yatırım yapıyor. Bu nedenle hep birlikte taşın altına elimizi koyup takımımıza destek olmalıyız" diye konuştu.

Kuşadasıspor teknik direktörü Fatih Çardak ile takım kaptanı Murat Türkkan da Belediye Başkanı Ömer Günel'e siyah-beyazlı kulübe verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Günel: “Gençlerimizin geleceği için Kuşadasıspor’a sahip çıkalım”

Başkan Günel: “Gençlerimizin geleceği için Kuşadasıspor’a sahip çıkalım”

Başkan Günel: “Gençlerimizin geleceği için Kuşadasıspor’a sahip çıkalım”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Çok kötü oynadığımız maçta beraberliği 88 dakikada zor kurtardık, Stefan Kuntz, Topun ağzında
Çok kötü oynadığımız maçta beraberliği 88 dakikada zor kurtardık, Stefan Kuntz, Topun ağzında
Stefan Kuntz, istifa etti mi, görevden alınacak mı? TFF başkanı Mehmet Ekşi'den açıklama! ''Kaybettiysek beraber kaybettik''
Stefan Kuntz, istifa etti mi, görevden alınacak mı? TFF başkanı Mehmet Ekşi'den açıklama! ''Kaybettiysek beraber kaybettik''
Beşiktaş'ın teknikdirektörü Şenol Güneş, ikinci kez dede oldu
Beşiktaş'ın teknikdirektörü Şenol Güneş, ikinci kez dede oldu
Son Haberler
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Tuna Tunca, Büyük azim ve cesaret! Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor
Tuna Tunca, Büyük azim ve cesaret! Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor
Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!
Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!
Büyük kulüplerin milyonluk büyük vergi vurgunu! Milyonlarca Euroluk transferleri bakın vergiden nasıl kaçırılıyor!
Büyük kulüplerin milyonluk büyük vergi vurgunu! Milyonlarca Euroluk transferleri bakın vergiden nasıl kaçırılıyor!
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Başkan yazıcıdan amatör kulüplere müjde! Antröner ve yeni Stadyum desteği
Başkan yazıcıdan amatör kulüplere müjde! Antröner ve yeni Stadyum desteği
Pendikspor, Galatasaray'ın Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö ile anlaştı
Pendikspor, Galatasaray'ın Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö ile anlaştı
Bordo mavililerden transfer hamlesi! Dev golcüye talip oldular, İmza an meselesi
Bordo mavililerden transfer hamlesi! Dev golcüye talip oldular, İmza an meselesi
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!