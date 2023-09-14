Başkan Günel: ‘Kuşadası için hizmet üretmeye devam edeceğiz”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol yapım çalışmalarını tamamladığı Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan 5 sokakta incelemelerde bulundu. Birim müdürleriyle birlikte bölgede gerçekleştirilecek yeni yol imalatı ve hizmete açılacak park ve yeşil alanların da planlamasını yapan Başkan Ömer Günel, "Kentimiz için kat'i hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan 5 sokaktaki yol yapım çalışmalarını geçtiğimiz hafta tamamladı. Çalışmayla, ekipler tarafından 2687, 2688, 2689, 2690 ve 2691'inci sokaklara kilit parke taşı döşenerek bölgeye toplamda 6 bin 500 metrekare yeni yol kazandırıldı. Başkan Ömer Günel, biten yol imalatlarını yerinde inceledi. Birim müdürlerinin de yer aldığı alan gezisinde Başkan Ömer Günel, ayrıca Kadınlar Denizi Mahallesi'nde gerçekleştirilecek yeni yol yapım çalışmaları, hizmete açılacak park ve yeşil alanların planlamasını yaptı. Vatandaşlarla sohbet edip, talep ve isteklerini dinleyen Başkan Ömer Günel'e Kadınlar Denizi Mahallesi sakinleri çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kuşadası için kat'i hizmet üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Kentimizi daha da güzelleştirmek ve modern bir turizm kenti oluşturmak için ekip arkadaşlarımla birlikte göreve geldiğimiz günden beri durmadan çalışıyoruz. Bugün de belirlediğimiz bölgeyi dolaşarak biten yol imalatlarını inceledik. Ayrıca yapmayı planladığımız çalışmalar, yeni parklar, çevre ve peyzaj düzenlemeleriyle ilgili birim müdürleriyle fikir alış verişinde bulunduk. Hemşehrilerimizi dinleyerek talep ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatları verdik. Önümüzdeki süreçte de Kuşadası'na planlı yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)