Başkan Günel, muhtarlarla bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Mahallelerde yaşanan sorunların çözümü için muhtarlarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Ömer Günel "Birlikte hareket edersek kazanan Kuşadası olur" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahallelerde yaşanan sorunların daha hızlı ve kalıcı bir biçimde çözülebilmesi için muhtarlar ile belirli aralıklarla görüşmeyi sürdürüyor. Son olarak Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol ile birlikte Gazibeğendi tesislerinde mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, mahallelerin sorunlarının tespitini yaptıklarını belirterek "Vatandaşlarımız ile bizler arasında iletişim köprüsü olan muhtarlarımız mahallelerimizin ana yöneticileridir. Göreve geldiğimiz günden bu yana mahallelerimizin sorunlarının çözümü için çalışıyoruz. Muhtarlarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda çoğu sorunu tespit etmiş durumdayız. Önümüzdeki süreçte bunların hepsini çözmek için elimizden geleni yapacağız. Muhtarlarımız ile işbirliği halinde gerekli koordinasyonu sağlıyoruz. Sorunların altından elbirliği ile kalkacağız. Kazanan Kuşadası olacak" dedi.

Kaynak: İHA