Başkan Günel, sektör temsilcileriyle yeni dönemi masaya yatırdı

Kuşadası Belediye Başkan Ömer Günel, normalleşme sürecinde sektör çalışmalarını değerlendirmek üzere Kuşadası'nın önemli turizm firmalarından Touristica'nın yöneticileri ve çağrı merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi. Kuşadası'ndak bir otelde gerçekleşen toplantıya, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı (KUTO) Serdar Akdoğan, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden ve Türkiye'nin en önemli tur operatörlerinden Diana Turizm'in sahibi Hasan Tonbul katıldı.

Korona virüsün Türkiye'de baş göstermesiyle salgına karşı verdiği mücadeleyle Türkiye'nen en başarılı 4 belediyesinden biri olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, korona virüs salgını nedeniyle sekteye uğrayan turizm sektörünü hareketlendirmek için çalışmaları hızlandırdı. Bu kapsamda sıklıkla turizm sektörü temsilcileriyle ve meslek kuruluşlarıyla bir araya gelip görüşmeler yapan Başkan Ömer Günel, son olarak ülkenin önemli turizm acentelerinden Touristica'nın temsilcileriyle buluştu. Turizm sektöründe yaşanan sorunların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın pandemi sürecinde tatil kentleri arasında kornavirüs vakasının en az görüldü ilçelerden biri olduğuna dikkati çekti.

"Süreci en iyi şekilde yönettk"

Belediye Başkanı Ömer Günel, kurum olarak pandemi sürecini en iyi şekilde yönettiklerini belirterek, "Kuşadası'nda koronavirüse yakalanan 7 kişiden sadece biri hayatını kaybetti. Bunun dışında tespit edilen başka bir vaka olmadı. Salgın hastalığın Türkiye'de görüldüğü 11 Mart'tan itibaren tüm kamu alanlarını dezenfekte ettik. Ayrıca cadde ve sokaklarımızı düzenli olarak 90 derecelik sıcak su ile yıkadık. S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyesi'nde gönüllü olarak çalışan kadınlar tarafından günde 15 bin maske üretiyoruz. Çocuklara yönelik ilk maske diken belediye de biz olduk. İlerleyen günlerde kentimizi ziyaret etmeye gelen misafirlerimiz için farklı noktalara maskematikler yerleştirmeye başlayacağız. Bu şekilde yerli ve yabancı turistler, bozuk para atarak veya kredi kartlarını kullanarak maske temin edebilecekler" dedi.

"Hedefimiz marka bir turizm kenti"

Sektör temsilcilerinden normalleşme dönemi için belirlenen hijyen kurallarına harfiyen uymalarını isteyen Başkan Ömer Günel, "Bu amaçla Kuşadası Belediyesi olarak "Safe City" isimli bir sertifika programını hayata geçireceğiz. Bu sertifikayı kurallara harfiyen uygulayan işletmelere vereceğiz. Çalışmamız bir anlamda uluslararası kalite standardı gibi olacak. Böylece kentimizi ziyarete gelen misafirlerimiz gönül rahatlığıyla tatil yapabilecek. Plajlarda da özel bir çalışma yapıyoruz. Giriş kısımlarında görevlilerce denize girmek için gelenlere maske dağıtılacak. Ayrıca şezlonglar sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yerleştirilecek. Farklı yerlere de uyarı levhaları asılacak. Bütün bu uygulamalar ile Kuşadası hem hijyen hem de güvenlik açısından dünya standartlarında hedeflediğimiz marka bir turizm kenti haline gelecek" diye konuştu.

"Oteller kurallara uyuyor"

KODER Başkanı Tacettin Özden ise otellerdeki "Her Şey Dahil" sistemi hakkında tatilcilerin kafasında bazı soru işaretleri olduğunu söyledi. Kuşadası'nda hizmet verecek otel tarzı bütün işletmelerin açık büfe restoranlarını sosyal mesafe kuralı doğrultusunda yeniden düzenlediğini ifade eden Özden, "Denize girmeyle ilgili bir kriter yok. Misafirlerimiz rahatlıkla denize girilebilecek. Çocukların eğlenebilmesi için oyun kulüpleri açılacak. Bunun yanında deniz sporları da yapılacak. Eskiden otellerde ne hizmet veriliyorsa hepsi devam ediyor. Sadece maske takılması, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilecek. Eller daha sıkı yıkanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın zorunlu kıldığı sertifikaya Kuşadası'ndaki otellerin çoğu başvurdu. Misafirlerimiz alınan önlemler sayesinde kentimizdeki otellerde koronavirüse yakalanma riski olmadan tatillerini geçirebilecekler" dedi.

Kaynak: İHA