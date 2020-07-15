Başkan Güngör: “15 Temmuz’u unutturmayacağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe özel olarak hazırlanan İrade-i Milliye Gazetesi'nin 15 Temmuz'u unutturmamak için hazırladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle hazırlanan İrade-i Milliye Gazetesini tanıttı. Şeyh Adil Mezarlığı'nda şehitlik ziyaretinin ardından İrade-i Milliye Gazetesi ile alakalı bir açıklamada bulunan Başkan Güngör, "Bugün 15 Temmuz'un 4. Yıldönümü. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü. Bugünün anısına arkadaşlarımız İrade-i Milliye isimli bir mecmua çıkartmış. Bu milletin iradesi anlamına geliyor. Milletin iradesinin üstünde bir irade yoktur. 100 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz'da da bu milletin iradesi aynı şekilde düşmanları kazdıkları çukurlara gömdü. Bizim genç nesillerimize ve gençlerimize tarihteki olayları anlatmamız gerekiyor. 15 Temmuz kurtuluş mücadelemiz ve tarihteki birçok olayımızı, gençlerimize aktararak, unutturmamamız gerekiyor. Gazetenin içerisinde, bizim kurtuluş mücadelemizde son derece önemli olan bir belge var. 100 yıl önce Kısakürekzadelerden Avukat Mehmet Ali bey, bir beyanname yayınlıyor. Bildiğiniz gibi Fransızlar kalemizdeki bayrağı indirdiklerinde o sabah, namaz vakti el yazısı ile yazdığı bir belge. Bunu oğlu Şahap vasıtasıyla Ulu Cami ve civarına astırıyor. Belgenin adı "Alem-i İslam'a Hitap" Beyannamesidir. Bu çok önemli tarihi bir vesikadır. Buna sadece Avukat Mehmet Ali Kısakürek'in yazdığı bir vesika olarak bakamayız. Bu topyekûn Anadolu halkının iradesini, vicdanını yansıtan bir belgedir. Tarihte bağımsızlık mücadelesinin meşalesini ateşleyen kişiler vardır. Bunlardan birisi Avukat Mehmet Ali Kısakürek, bir diğeri Rıdvan Hoca. Rıdvan Hoca Cuma Hutbesine çıkıyor ve Cuma Namazının farzlarından birisinin yerine gelmediğini, kalede Fransız Bayrağı dalgalanırken Cuma Namazı kılınamayacağını beyan edince ecdadımız büyük bir onurla, gururla ve cesaretle bayrağımızı yerine dikiyor ve Cuma Namazı'nı da orada eda ediyor. Biz 100 yıl sonra Tarihi Maraş Kalemizde ikinci defa Cuma Namazı kılmayı Rabbim bizlere nasip etti. Kurtuluş Savaşımızdaki kahramanlarımızdan Sütçü İmam'dan, Ömer Halis Demir'e selam gönderiyoruz. İkisinin de çok önemli bir özelliği var ki, ikisi de düşmana ilk kurşunu sıkan kahramanlardır. Tevafuktur ki, Ömer Halis Demir'de bir Kahramanmaraş evladıdır. Ataları, Çağlayancerit ilçemizden Niğde'ye göç etmişlerdir. Tarihimizde böyle de bir olay vardır. Her ikisinden de Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA